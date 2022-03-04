人本交通 鄭文燦：持續推動

市長鄭文燦（前排左二）昨赴銀河廣場視察工程。 （記者許倬勛攝）

2022/03/04 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市「銀河水岸亮點計畫工程」，以中壢區銀河廣場為中心，改善十一條道路並串聯商圈，前年獲選營建署「馬路好行亮點工程優良案件」、市府「公共工程金品獎土木工程類優等」，市長鄭文燦昨視察時，肯定市府養護工程處辦理成果，還說將於南、北桃園各一區推動人本交通，讓桃市逐步邁向步行友善的城市。

全案獲內政部營建署前瞻基礎建設計畫「城鄉建設新興計畫」補助，總經費二億一千萬元，改善面積約十公頃，涵蓋十里，針對中壢區六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路與中央西路、慈惠二街及三街等道路，完成電纜地下化、騎樓整平，同時改善人行道四‧四公里、無障礙斜坡九十處、無障礙路口六十三處，二○一九年動工，隔年完工。

鄭文燦說，「銀河水岸亮點工程」是人本交通的示範場域，全案細節不馬虎，舉例來說，計劃內的路口均設葉片狀安全島，避免行人穿越馬路前，因大客車內輪差死角發生事故；六和路則設置交通寧靜區，規劃導盲拉鍊綠底行穿線，使車速降低，實現人本交通的真締。

養工處也規畫景觀植栽、造型座椅與路燈號誌共桿等，讓市容美景更上層樓，預計可降低卅八．五公斤的二氧化碳排放及降低地面溫度三至四度，另共桿七十一座，減少都市桿件林立的繁雜感。

鄭說，銀河水岸亮點工程可作為桃市低碳交通跟人本交通的示範區，市府將再擇南、北各一區域推動進一步計畫，讓成功經驗更加擴大。

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