蘆竹坑子溪 劃為休閒農業區

蘆竹區坑子溪一帶有綠竹筍、稻米、茶葉等資源，獲劃定為坑子溪休閒農業區。（市府農業局提供）

2021/10/19 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市擁有4萬8000公頃農地、具多元農村生態，市府為此推動休閒農業區，而蘆竹區坑子溪一帶有綠竹筍、稻米、茶葉等農產，獲行政院公告劃定為逾297公頃的坑子溪休閒農業區，休區遊客中心日前揭牌、歡迎民眾前往體驗農事。市府農業局表示，全市已劃定的休區已達10處，輔導中有8處、力拚於2024年獲農業委員會公告劃定。

逾297公頃 農業資源豐富

農業局長郭承泉表示，坑子溪休閒農業區在坑子溪流域周邊，涵蓋坑子、外社里及鄰近區域，當地有豐富的農業資源，休區內可見德馨堂、道貫堂及清朝四品官藍氏故居等閩南式傳統建築，還有建於日治時期的外社輕便車站。

為提供遊客休憩空間及休區內景點、交通、食宿等旅遊資訊諮詢服務，農業局在此打造遊客中心。郭承泉說，遊客中心不定期舉辦生態導覽、農事體驗等活動，並引進無人農產商店推廣休區在地農特產品，商品包括蘆竹區金萱烏龍茶、蘆峰紅茶、紅玉紅茶、双源魚菜共生農場的無毒蔬菜。

明年將有5休區申請，包括楊梅區秀才休閒農業區、新屋區博覽休閒農業區、大溪區百吉休閒農業區、龍潭區大石門休閒農業區及中壢區中壢休閒農業區；2023年預計申請有大溪區大溪水與綠休閒農業區、大溪區草嶺溪休閒農業區，並再次送龜山區楓茶米休閒農業區申請案，可望於2024年全數由農委會公告劃定。

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