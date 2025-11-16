3兒不「婚頭」拚事業薪水全上繳 老董父心急：娶妻還本帶利加新房

老董父親冀望3兒早日成婚，上繳代管的薪水，待結婚時本金加利息再贈1棟房產。示意圖，與新聞人物無關。（資料照，記者李容萍攝）

桃園市一名白手起家、現任國內某知名企業董事長的父親，為了鼓勵3個已步入社會的兒子專注事業，要求3兒將薪水上繳母親代為儲蓄，承諾在他們結婚當日，就會將所有本金與利息一併歸還，另加贈1棟房產做為新房。3兒均認同儲蓄好習慣，但自認還年輕、且不想輸父親，現階段除非有合適對象，否則將繼續拚事業，讓父親為此著急。

桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（16）日分享，這位用心良苦的父親日前到該中心為3位兒子報名「個別一對一」聯誼，希望借助專業媒人的力量，讓孩子早日覓得良緣，因為老董父親宗族的兒子、兒媳就是在該中心認識，因此才帶著兒子前來。

請繼續往下閱讀...

老董父親提到，過去常以自身的成功經驗告誡孩子，要得到自己想要的東西，必須先具備擁有它的資格，強調不負債、全力工作和認真閱讀是成功的基石。一直以來，讓孩子們將薪水上繳，是一種強制性且極具遠見的儲蓄，為他們未來建立家庭打下穩固的經濟基礎。

老董父親的大兒子告訴徐姓社工，目前全力衝刺事業，感情可以緩一緩；次子則說在自家分店工作，總要拚出一番成績，才能讓未來的婚姻更有保障；么子更是立志要將家族產業發揚光大。雖然3人都不排除有合適對象會組成家庭，但認為自己還年輕，希望能像當年拿著一卡皮箱北上創業的父親一樣，闖出屬於自己的一片天。

徐姓社工私下向父親開玩笑「每個月口袋滿滿，『國庫』的錢會越來越多啊！」只是老董父親嚴肅回應：「錢再多有甚麼用？我希望傳宗接代啊。」徐姓社工強調，老董父親這項別出心裁的財務約定，讓3位高學歷、身高超過180公分且擔任公司分店經理的優質單身漢，成為名副其實的「存錢寶」，將會審慎為這3位優秀年輕人選擇條件相當的聯誼對象，希望3人早日找到人生伴侶攜手走紅毯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法