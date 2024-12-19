桃園市府成功輔導4合法露營場 再推「官方版攻略」助申設

桃市府觀旅局今邀請全台首件農牧用地上既有合法露營場的桃園復興區業主，分享合法化撇步。（桃市府觀旅局提供）

2024/12/19 23:51

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局今天辦桃園市露營場輔導申設交流分享會，分享推動露營場合法化政策的進展與成果，2022年至今，全市已成功輔導4家合法露營場，另發表《露營場合法化攻略》，彙整包括土地容許查詢、設施設計、面積計算等常見問題方法與解決方案，幫助業者申設合法露營場。

觀旅局長周柏吟表示，全台首件農牧用地上的既有合法露營場就是在桃園復興區，自2022年7月至今年11月底，受理102件申請案，計有55案通過第1階段的土地許可使用，通過第2階段的合法設立則有4件，其中3件在復興區，1件在蘆竹區。

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周柏吟說，由於桃園市露營場8成皆位於復興山區，為加速合法設立進程，觀旅局今年度率先引進科技輔導機制，透過現地空拍攝影技術、地理資訊系統（GIS）、雲端資料統合、地籍套圖等科技輔助，快速掌握桃園露營場現況地貌，有效輔導露營申請業者合法化，提升申請過程的效率與成功率。

觀旅局今也發表《露營場合法化攻略》，彙整輔導桃園露營合法化申請過程中的常見問題與建議解決方案，包括土地容許查詢系統的操作方法、設施設計與面積計算的規範、緊急應變計畫範本等實用工具，幫助業者快速掌握申請關鍵，觀旅局指出，攻略電子檔未來將放在觀旅局行政資訊網的「露營場申設專區」，提供民眾免費下載。

觀旅局也指出，截至11月底，觀旅局委外露營場輔導團隊於復興區羅浮遊客中心駐點服務累計處理100多件業者詢問，同時建立了將近百處露營場空拍照片資料，線上諮詢案件突破200多件，涵蓋從土地使用確認、計畫書製作到環境保護規範、營區面積調整與環境改善、設施改進與安全提升、特殊地區輔導等專業諮詢服務。

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