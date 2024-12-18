YouBike 2.0E跟進北市降速？ 桃市交通局： 重點是禮讓行人、非限速

台北市議員詹為元近日建議北北桃電輔車YouBike 2.0E速限應統一標準，引起地方討論。（記者黃政嘉攝）

2024/12/18 21:09

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台北市議員詹為元近日建議北北桃電輔車YouBike 2.0E速限應統一標準，桃園有藍、綠市議員認為，桃園電輔車速不應跟進台北市，跨區調度才是問題主因，桃市府交通局今回應，電輔車重點還是要禮讓行人、放慢速度，不是設定限速。

台北市YouBike 2.0E電輔車時速超過20公里，即不再提供電力輔助。桃園市交通局運輸規劃科長黃心韻表示，台北、桃園兩邊的車本來就是互相調度，桃園YouBike 2.0E出廠設定可以騎到25公里，不可能跨邊界就自動限速成20公里，但非因此鼓勵民眾騎到25公里，她強調，不管在哪騎車，只要騎在有人行的地方，就應放慢速度。

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依道路安全規則第6條，電動輔助自行車最大行駛速率在時速25公里以下，且考量桃市電輔車非僅有YouBike提供，個人持有的電輔車最大行駛速率仍為25公里，且電輔車有提供騎行省力、起步提速輕鬆的車種，即使切斷電力，以人力踏踩，或騎乘一般自行車，皆無法限制僅提供時速20公里以下，未來與北市討論時，會再表達上述桃園的考量處。

市議員黃瓊慧表示，她盼雙北電輔車能將速度調整與桃園一致的25公里，她常收到桃園民眾抱怨，通勤時不小心借到台北的車子，速度才20公里，超過20公里就沒電力輔助，騎得又慢又費力又貴，完全失去引進電輔車用意！而且各城市道路的坡度高低不一，如果台北市考量騎乘於人行道，怕影響行人，應該要求微笑單車公司在車輛的調度上，以該區在地車輛為主，而非跨區調車便宜行事，製造問題。

市議員黃敬平認為，大台北是台北盆地、平地居多，桃園則較多上下坡起伏，因此限速有所不同，難道地形也要統一？他說，台北市不應存有本位主義，微笑單車廠商應將各自屬於台北、桃園市的YouBike2.0E電輔車各自調度回北、桃兩市就好，而非要求桃園市跟進台北市的限速標準，台北市議員似乎管太寬，台北市先管理好及降低自己的公車事故肇事死傷率才是重點。

市議員謝美英則表示，跨縣市騎YouBike的人數可能相對少數，但推這種政策之前，應先做好調查，以民眾使用意見為優先，台北、桃園兩邊地形條件有所不同，不該貿然推動。

桃園市民30歲藍小姐為上班族，靠YouBike通勤，平常因安全考量騎得不快，北北桃如統一限速成20公里，她認為影響不大，但與其考慮限速，應先關注台灣交通狀況，像道路上人車爭道，危險的應該不是腳踏車，而是較大型的汽、機車，限速腳踏車速，意義不大；中壢國中15歲陳同學表示，每天都會騎YouBike上下學，路程約1．5公里，關於限速議題，他認為都是花一樣的錢，本來可以騎得更快，如果被限速只能騎更慢，這樣會有點吃虧，感覺權益受損。

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