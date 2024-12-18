中壢家商小到沒操場跑道 學生嘆：高中青春回憶缺了大隊接力這一味

桃園市中壢家商校地面積僅1.2公頃，沒有操場跑道，學生上體育課只能在戶外籃球場兩側植草磚、水泥地跑步。（記者黃政嘉攝）

2024/12/18 21:05

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「連中壢國小都比學校大！」桃園市中壢家商建校70年，校地僅1.2公頃，沒有操場跑道，學生跑步不僅不舒適，還因此跌倒。有學生說，運動會只能辦趣味競賽，沒辦法大隊接力，「高中生活像少了一個青春回憶」。校方規劃興建5層新教學圖資大樓，拆舊建新，納入球場、跑道，及校園景觀整治，教育局尚待評估討論，協助學校爭取經費。

教育局指出，中壢家商有5個職業科，共計27班，學生計946人，校地狹小，學生運動、集會、圖書設施略顯不足；部分老舊校舍已超過50年，正評估與國立空中大學合資興建新教學圖資大樓。校方研擬在新大樓5樓規劃禮堂，校內增設跑道及球場，明天舉辦第3次教育設施審議會，討論校舍空間與新建量體配置方案評估、經費等，若評估可行，空大將協助挹注建設經費，市府也將向中央爭取相關經費。

請繼續往下閱讀...

體育組長洪巧珍說，學生上體育課跑步，都是在戶外籃球場兩側的植草磚、水泥地，凹凸不平，並非專用跑道，就怕學生跌倒受傷；下雨天移往室內上體育課。學校極需足夠的運動空間讓學生活動。

二年級江同學說，跑步時曾因場地關係，在水溝蓋處跌倒，褲子也因此破洞，以前念國小、國中都有操場跑道，很訝異現在學校沒有跑道，礙於場地限制，運動會沒辦法舉辦大隊接力，只能辦趣味競賽，高中青春回憶如同少了一味，「很想跟同學一起在跑道上接力跑步」；二年級周同學則說，下雨天後，在植草磚上跑起來也有點泥濘，感覺很不舒適。

校方指出，校舍量體空間向來不足，基於安全考量與增加使用空間，未來希望拆舊建新，蓋5層新大樓加1層地下室，兼具禮堂與多功能運動場，滿足師生使用需求，初估新建物工程經費逾4.7億元。

中壢家商正規劃興建5層新教學圖資大樓，納入球場、跑道，及校園景觀整治。 （記者黃政嘉攝）

中壢家商新教學大樓構想圖，擬拆既有敬業樓，蓋新教學圖資大樓，現有戶外運動場規劃新建跑道。（中壢家商提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法