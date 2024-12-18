中元燒王船送煞釀3死 「紅毛港聖母宮」副宮主二審仍判2年

位於桃園新屋的紅毛港聖母宮2022年8月13日深夜到海邊舉行放水燈、燒王船，卻發生信眾落水意外導致3死1傷悲劇。（資料照，記者李容萍攝）

2024/12/18 13:18

https://news.ltn.com.tw/amp/news/society/paper/1605263

〔記者張文川／台北報導〕桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」在前年8月13日（農曆7月16日）深夜，副宮主魏吉成召集信徒到永安漁港綠色隧道附近海灘，進行放水燈、燒王船等中元普渡儀式，適逢大潮，信徒扛神轎入海時，發生集體溺水意外，致3死1傷慘劇；桃園地院一審將魏吉成依過失致死罪，判處2年刑期；檢方上訴認為量刑過輕，但高等法院今維持2年刑。可上訴。

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魏吉成當時是紅毛港聖母宮實際負責人，去年8月12日臨時決定於隔晚舉行送煞活動，號召信徒到海灘齊力扛神轎、送王船入海，魏委託信徒陳俊生在聖母宮的「三子的小幫手」LINE群組中，發送「明天晚上8點半，廟集合要水路送魂」訊息。

活動共有20人參加，13名男信徒負責扛神轎送王船入海，7名女信徒則在岸上燒紙錢。

送煞時，陳俊生、呂宗霖、詹益裕與紀姓少年扛神轎入海時，未穿著救生衣，現場亦無救生設備、救生員，照明也不足，大浪捲走四人溺水，陳、呂、紀不幸身亡，詹男獲救上岸後，則出現急性肺水腫、吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷害。

桃園地院審理後認為，魏男決定在夜間舉辦送煞活動，對下水者應負起安全維護義務，卻疏於準備，未要求下水信徒著救生衣，且未聘救生員到場，以及設置救生圈、救生繩、充分照明等設備，導致3人溺死、1人受傷，魏顯有過失，審酌他坦承犯行，但迄今未達成和解，依過失致死罪量處2年有期徒刑。

檢方上訴主張3死意外迄未和解，量刑顯得過輕。高院合議庭今認為一審已審酌各種情狀，包括魏男犯後雖坦承犯行，但迄未與死者家屬及傷者達成和解，以及其違反義務及過失程度、所生危害等情狀，量刑2年，尚屬允恰，並未違反法令，駁回檢方上訴。全案仍得上訴。

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