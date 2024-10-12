黃國昌批：民進黨活成自己過去最討厭的模樣

民眾黨立委黃國昌批民進黨已經成為自己過去最討厭的模樣。（記者謝武雄攝）

2024/10/12 22:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨今晚在桃園青溪公園舉辦「為司法公義站出來」集會活動，與會者高舉「為司法公義站出來」、「綠色恐怖、政治辦案」、「媒體造謠」等標語支持力挺主席柯文哲的清白；立委黃國昌更批評，民進黨已經變成綠色威權，只有讓民進黨綠色威權下台，台灣才有未來，最後黃國昌帶領所有小草齊唱應援曲〈穩穩地走〉表達心聲。

黃國昌說，為什麼他會相信柯文哲，因為柯文哲談政治的時候告訴大家，選舉選輸了還是要讓這個國家走下去，要讓這個國家好好走下去，民眾黨要扮演的立場，要扮演的角色，要做的工作，就是推動朝野和解，要讓台灣社會更和諧，因為這是大家共同的努力。

反觀，民進黨不管是政治人物，還是透過掌握的媒體、網軍，對於意見不一樣的人，就展開人格摧毀，甚至只是普通公民，只不過站出來支持某個理念，倡議某個訴求，就要在網路上遭受民進黨霸凌，他很想請教賴清德總統，這是賴總統要把國家帶往的方向嗎？因為他知道，柯文哲不是。

黃國昌表示，民進黨已經活成「自己過去最討厭的那個模樣」，曾幾何時，要求黨政軍退出媒體的民進黨，現在不僅僅是手中牢牢掌握媒體，過去這幾年花幾十億，豢養兩家電視台，拿納稅人的錢養民進黨電視台，再拿民進黨的電視台攻擊敵人，撕裂台灣社會，不惜一天到晚散播假訊息，這不是他以前認識的民進黨。

他說，過去民進黨說台灣人沒辦法接受政府控制檢調，把檢調當成政治工具，去追殺政敵，如今卻很難過看到，這正是現在的民進黨，在作的事情，更讓人沒辦法接受的是，民進黨一直在說，不要像北京獨裁政權，要抗中保台，但這塊土地上，正在踐踏民主法治的正是民進黨。

黃國昌也提到，昨天卓榮泰找韓國瑜邀請朝野立委吃了一場媒體所謂和解飯，他坐在那個地方，是在等著行政院提出解決問題方案，等著卓榮泰清楚告訴台灣社會，如果台灣還是法治國家的話，憑什麼立院三讀通過的法律可以不遵守，賴清德政府，到底要把台灣法治踐踏到什麼程度才會甘願。

黃國昌說，真正想問卓榮泰的是，民進黨要把這個國家帶往什麼地方，當卓榮泰告訴全台灣人，預算不可以浪費的時候，他想要請教民進黨，花幾十億養綠媒是不是浪費公帑，花納稅錢，養民進黨助理樁腳，是不是浪費公帑，他不知道民進黨臉皮為什麼這麼厚。

黃國昌也提到，調查局昨傳喚秘書長周榆修，調查局的人竟然問修哥，為什麼要退出民進黨，當他聽到這個事情的時候簡直不敢置信，周榆修是脾氣好的人，要是他當場就翻桌，他為什麼要退出民進黨關你檢察官屁事，是搞政治偵防還是司法調查，敢問這個問題的檢察官站出來，說清楚講明白，民眾黨不會屈服在這種綠色威權恐怖下。

最後由黃國昌帶領大合唱〈穩穩地走〉。（記者謝武雄攝）

民眾黨在桃園青溪公園舉辦「為司法公義站出來」活動，吸引不少支持者到場。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法