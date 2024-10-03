「山陀兒」巨浪襲永安漁港 北堤胸牆破損20公尺

永安漁港連結北側燈杆堤岸的胸牆受颱風大浪沖襲，昨日出現20公尺破損。（桃園市府新聞處提供）

2024/10/03 19:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕山陀兒颱風撲台，永安漁港連結北側燈杆堤岸的胸牆遭4.5公尺高的大浪沖襲，出現20公尺破損，安全起見，市府農業局昨天（2日）於堤防入口放置紐澤西護欄封阻，海巡也協助巡視。桃園市長張善政今天在災害應變會議結束後到場路勘災，請相關局處與廠商盤點永安及竹圍漁港消波塊，待颱風過後緊急處理，再修補胸牆，維護港區安全。

張善政說，昨天獲報北堤胸牆受損，隨即指示相關單位緊急應變、管制，防止民眾進入危險區域。

農業局專委高明．帕桑說明，北堤供燈杆工作人員出入，平常無對外開放，農業局前天中午巡視北堤，發現約20公尺的胸牆被海浪沖倒，適逢初一大潮，浪達4.5公尺高，經勘查聯繫廠商，海堤通路口先以紐澤西護欄封閉，安全考量先切斷路燈電源，另已盤點現有永安及竹圍漁港的消波塊，待颱風過後，作加固處理，消波同時穩定堤防，避免危害擴大，後續再進行胸牆修補。

高明．帕桑說，北堤已有30年歷史，加高部分也已使用20年，天氣好轉後會儘速推動北堤加高工程，針對損壞情況進行補強設計，並進一步檢討港區防護設施的設計和耐久性，提升港區安全。

此外，有民眾在永安漁港南岸停車場旁邊發現岸邊護欄有缺口，範圍達20多公尺，農業局漁牧科長楊安光解釋，那裡在進行永安漁港公共設施改善工程，為改善鏽蝕與港區景觀，包括修復護欄與破損地坪，原本有做圍籬設施，颱風天考量安全，先預防性拆掉圍籬，拉封鎖線，海巡協助巡視，預計10月修復完畢。

桃園市長張善政今天在災害應變會議結束後，與市府官員到永安漁港視察。（桃園市府新聞處提供）

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