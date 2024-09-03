桃園市河川容積移轉省下7.8億徵收費 水務局重新公告7個實施計畫

桃市府水務局重新公告7個河川區域容積移轉實施計畫，其一為南崁溪桃園區南平路（南平橋）至經國二路經國二橋。（水務局提供）

2024/09/03 13:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市於2019年率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫」，陸續公告南崁溪、茄苳溪、社子溪、老街溪等市管河川共10個河川區域容積移轉實施計畫，截至今年8月底，總計辦理面積3萬9015平方公尺，節省下約7億8000萬元徵收費，水務局表示，其中7個實施計畫公告期限已屆，經重新檢討後於8月6日重新公告實施區段範圍。

水務局表示，7個河川區域容積移轉實施計畫及實施區段範圍，分別有南崁溪桃園區經國二橋至檜稽橋（桃園都市計畫）；南崁溪蘆竹區南竹路河底橋至高速公路橋（南崁地區都市計畫）；南崁溪桃園區有恆路至經國路經國橋（南崁地區都市計畫）；南崁溪桃園區南平路南平橋至經國二路經國二橋（南崁地區都市計畫）；茄苳溪桃園區文中路文中橋至鐵路用地（縱貫公路桃園內壢間都市計畫）；老街溪平鎮區延平路一段延平橋至鐵路橋（中壢平鎮都市擴大修訂計畫）；社子溪楊梅區鐵路用地（楊梅火車站）至新梅五街（楊梅都市計畫）。

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水務局表示，桃園市以往河川區的用地取得，僅有協議價購與用地徵收，2018年5月於「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」增訂河川區容積移轉相關條文，並於2019年10月正式公告「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫，率先全國啟動第1個河川區容積移轉。

水務局表示，實施「河川區容積移轉實施計畫」，讓人民及政府多一個選項，透過河川區域的容積移轉，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府則可少負擔協議價購或徵收土地的費用；如有意願辦理河川區域容積移轉的民眾，可至桃市府水務局官方網站，便民服務中的容積移轉專區，或掃描QR碼連結至網站，查詢已公告的河川區域容積移轉實施計畫範圍等資料。

桃市府水務局重新公告7個河川區域容積移轉實施計畫，其一為南崁溪桃園區南平路（南平橋）至經國二路經國二橋。（水務局提供）

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