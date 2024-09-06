桃園龍潭抱娃土地婆 一家三口成為「神仙」家庭

桃園市龍潭區高平里粗坑的原祐宮，供奉抱娃的土地婆。（記者李容萍攝）

2024/09/06 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕受男女平權風潮影響，越來越多福德祠讓供奉土地公（伯公）配祀土地婆，桃園市龍潭區近山的客家庄，又以高平里配祀土地婆的福德祠密度最高，其中，高平里粗坑的原祐宮及上林里開庄伯公，更供奉抱娃的土地婆，這「一家三口」成了名副其實的神仙家庭，也讓隱身山林的這二座土地公廟更顯「神」氣，也多了名氣。

龍潭區文史工作者徐榮俊表示，龍潭區內供奉土地婆手中所持的吉祥物各有千秋，有花籃、針線盒、百寶籃或金元寶，無外乎守財、聚寶、家政女紅等有關，而抱孫子的土地婆可就鳳毛鱗角了，放眼整個龍潭區，就只有高平里粗坑的原祐宮及上林里開庄伯公；高平里粗坑是早期三角林開發的水源地，原有3立石型態的土地公，1980年改建時才設立土地公、土地婆。所謂一方水土養一方人，土地婆以石頭刻製，並以油漆彩繪的形態出現，其綠衫藍裙具有客家婦女簡樸的風格，手中環抱著孫子慈愛關懷的表情展現無遺。

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前高平里長羅盛添說，粗坑地區早期居住人口不多，家戶人丁稀薄，地方希望藉由土地婆抱孫子，未來這裡人口會越來越興旺，之前曾聽說有里民到原祐宮拜拜祈子，隔年帶著彌月油飯來還願，小粗坑古道如今成了熱門健走賞桐路線，當地也越來越熱鬧。

上林里耆老黃金章提及，他小的時候開庄伯公沒改建前是石板小祠式伯公，裡面就有石刻的土地婆抱孫子，後來改建也延續著土地婆抱孫子的形象，從土地公一家三口和樂的景象，里民咸認這是土地公、土地婆期望帶給大家「家庭幸福的美好感覺」！

桃園土地公文化節策展人黃進仕也說，經田野調查，桃園區255座土地公廟有近3分之1配祀土地婆神尊，桃園區的土地婆神尊多數披帶珍珠項鍊、珠光寶氣的貴婦造型，主要反應信眾富貴發財的心理；龍潭區的土地婆抱娃神尊，可是桃園市唯一所見的造型，這在客家聚落的新竹一帶也比較常見，主要反應出客家人祈求人丁興旺、「嬰孩好腰飼」的心理期待。

原祐宮供奉抱娃的土地婆，其綠衫藍裙具有客家婦女簡樸的風格。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區高平里粗坑的原祐宮。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區上林里開庄伯公，供奉抱娃的土地婆。（記者李容萍攝）

上林里開庄伯公供奉抱娃的土地婆。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區上林里開庄伯公，供奉抱娃的土地婆。（記者李容萍攝）

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