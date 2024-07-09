公保地「以地換地 」桃市府提供2.24坪 呂林小鳳批敷衍了事

桃園市議員呂林小鳳。（資料照，記者謝武雄攝）

2024/07/09 18:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕為加速公共設施保留地取得，除容積移轉政策外，桃園市府每年都會釋出非公用土地讓民眾交換。市府今年交換土地清冊出爐，其中市府僅提供八德2筆土地；市議員呂林小鳳痛批，這兩筆土地為乙建，總面積僅2.24坪，根本就是敷衍了事。

財政局副局長蔡美淑表示，配合都市發展局「都市計畫私有公共設施保留地交換公有非公用土地」政策，財政局會整理公有土地，來挑選適合交換的土地，但也要整體考量各項狀況，因此提供八德瑞德、瑞德段2筆土地，至於蘆竹、龜山4筆土地由國有財產署提供。

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據悉，國有財產署提供4筆土地，其中2筆為蘆竹區宏竹段土地，面積分別為57.33、36.28平方公尺，另外蘆竹區宏昌段土地，面積112.81平方公尺，三筆蘆竹土地都屬於非都市的農牧用地，另外龜山塔寮坑段，面積15.13平方公尺，至於桃園市政府2筆土地，分別為八德瑞德、瑞德段土地，面積1.85、5.57平方公尺；6筆土地面積共228.97平方公尺，僅69.24坪，六筆土地公告現值僅206萬元。

都市發展局都市開發科長高宜民無奈表示，都發局只是負責執行交換業務，至於土地還是要由財政局彙整；基本上，公保地交換市府土地依公告現值一比一方式交換，熱門土地則是採競標方式。

呂林小鳳表示，市長張善政多次在區政會議時提到，對於既成道路遲未徵收問題，市府雖然沒有錢徵收，但可以用土地交換，民眾也可以採取容積移轉方式，如今可交換名冊出爐，市府竟然只提供2.24坪土地，根本就是敷衍了事。

議員楊朝偉也認為，中央要求桃園市政府積極作為，解決未徵收公保地問題，今年公告現值僅206萬元，以桃園區中正路為例，每平方公尺公告現值約30萬元左右，市府提供的公有地根本換不到10平方公尺、3坪道路土地。

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