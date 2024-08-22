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如何開發品牌學校 桃園教育局列12項特色指引

桃園市長張善政（左）、教育局長劉仲成（右）於校長會議發表教育局編撰《桃園市品牌學校理念與實務》專書。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政（左）、教育局長劉仲成（右）於校長會議發表教育局編撰《桃園市品牌學校理念與實務》專書。（記者黃政嘉攝）

2024/08/22 20:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市113學年度第1學期校長會議今天於中壢區南方莊園舉行，會議以「發展學校特色，建構學校品牌」為主題與各級學校校長交流，教育局特別發表《桃園市品牌學校理念與實務》專書，引導學校找到明確發展方向，發展特色品牌學校。

桃園市長張善政表示，桃園是非常多元化的城市，如何教育好下一代顯得格外重要，學校又是教育孩子的第一線，期望以創新策略，發展學校特色，塑造學校品牌，校長經營學校需要核心理念，鼓勵校長在最適合地區發展的特性上面，挑出一個或若干個最適合發展的品牌，打好基礎後，再來合作舉辦十二品牌學校的座談會，分享打造學校品牌的經驗，並可能請宏碁創辦人施振榮分享打造世界品牌的心路歷程。

教育局長劉仲成指出，教育局推出包括「閱讀」、「藝文」、「科技」、「適性」、「優質」、「國際」、「活力」、「健康」、「品德」、「幸福」、「友善」及「生態」等12項特色之品牌學校，期許各校能在校長及親師生共同努力下，結合內外部資源，發展自身學校品牌，更甚者，逐步擴展為多元的品牌學校。

教育局說明，建構品牌是希望各學校依據自身條件和地方特色，整合內外部資源，或在已經發展的基礎下，透過創新的思維來探索學校的獨特性，擇一品牌逐步深耕發展，像拼圖一塊一塊地建構、鏈結，每個品牌都很重要。

教育局集結各級學校經驗，出版《桃園市品牌學校理念與實務》專書，內容包括學者專家之學術理論觀點、前瞻性做法，以及各品牌特色之具體可行的行動方案，績優特色學校之實務分享，做為各校推動的參考，期啟發學校創新思維，讓各校都能追求卓越，落實學生適性揚才，發揮潛能。

桃市教育局發表《桃園市品牌學校理念與實務》專書，引導學校發展特色品牌。 （記者黃政嘉攝）

桃市教育局發表《桃園市品牌學校理念與實務》專書，引導學校發展特色品牌。 （記者黃政嘉攝）

桃園市府期望以創新策略，發展學校特色，塑造學校品牌。（記者黃政嘉攝）

桃園市府期望以創新策略，發展學校特色，塑造學校品牌。（記者黃政嘉攝）

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