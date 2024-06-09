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桃園無肉市集2天吸人潮 張善政逛「大溪豆干」攤位嚐美食

桃園市長張善政出席無肉市集活動，致詞時多次提到大溪豆干，也特地到攤位上品嘗在地豆干美味。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政出席無肉市集活動，致詞時多次提到大溪豆干，也特地到攤位上品嘗在地豆干美味。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/09 16:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大溪豆干節轉型桃園蔬食節，從昨天至今天連續2天在藝文廣場舉辦無肉市集，2天活動湧入各地熱愛蔬食的民眾，接續還有講座、展覽等活動，先前地方質疑大溪豆干被弱化，市長張善政今出席市集活動，除了致詞時多次提到大溪豆干，也特地到攤位上品嘗在地豆干美味。

張善政表示，2天的無肉市集湧入全台各地民眾參與，對於市府為何舉辦蔬食節，除了蔬食是國際趨勢以外，桃園大溪豆干極具知名度，而豆干是許多蔬食的基底，桃園可謂舉辦蔬食節最具基礎的城市，今年試辦第1屆人潮非常踴躍，顯然蔬食確實是潮流，第2年、第3年會繼續努力辦下去。

為凸顯大溪豆干特色，市集現場除標示大溪豆干名稱，在地業者也到現場設攤，推出現滷豆干、豆干產品等好料，張善政在活動後到攤位走動，品嘗業者端出的在地美味。

2天無肉市集吸引人潮，民眾帶著環保餐具、杯子嚐美食，許多攤位更是大排長龍，桃市府觀旅表示，除了無肉市集，後續還有論壇、展覽等活動，串聯至11月大溪豆干節，日前也協助大溪豆製品業者與超商合作共同開發產品，讓民眾到超商就能品嘗大溪豆干的好滋味。

桃園大溪豆干節轉型桃園蔬食節，8、9日在桃園藝文廣場舉辦無肉市集，2天活動湧入各地熱愛蔬食的民眾。（記者鄭淑婷攝）

桃園大溪豆干節轉型桃園蔬食節，8、9日在桃園藝文廣場舉辦無肉市集，2天活動湧入各地熱愛蔬食的民眾。（記者鄭淑婷攝）

大溪豆干節轉型桃園蔬食節，8、9日在桃園藝文廣場舉辦無肉市集，接續還有講座、展覽等活動。（記者鄭淑婷攝）

大溪豆干節轉型桃園蔬食節，8、9日在桃園藝文廣場舉辦無肉市集，接續還有講座、展覽等活動。（記者鄭淑婷攝）

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