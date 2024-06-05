斥資12.4億 桃市月桃路第2標工程完工通車

「月桃路新闢工程」的第2標，觀音區廣大路至中壢區山東路工程5日完工通車。（記者李容萍攝）

2024/06/05 21:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府因應觀音草漯地區人口發展，為健全草漯重劃區往來高鐵特定區的交通路網，共分3標辦理「月桃路（桃42線）道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程」，繼第1標工程路段為自中壢區山東路至領航北路（3.2公里），已於2021年10月完工通車，第2標觀音區廣大路至中壢區山東路工程，全長2.5公里規畫雙向4車道，今（5）日下午辦理完工通車典禮，第3標為觀音區廣大路打通至成功路或福山路，另辦理定線作業中。

桃園市長張善政出席完工通車典禮表示，觀音草漯及中壢青埔是桃園市發展最快速的區域，月桃路是兩處往來重要的路段，如今第1、2標工程完工，第3標從觀音區廣大路打通至成功路或福山路，長度約700公尺，期待用地取得與工程盡速進行，完成最後一哩路，屆時整條路的效益就能完整顯現，也要謝謝國土管理署經費支持與桃園市政府配合。

工務局汪在宙說，這次完工的第2標工程，總經費約5億4000萬元，其中由內政部國土管理署補助約3億1000萬元，用地費約7億元，施作全長約2.5公里、寬度20公尺，規畫雙向4車道，並設置雙向各2.5公尺寬的人行步道空間，沿線各路口及出入口人行道皆有設置無障礙斜坡道，並增設擋土牆、道路排水側溝、灌溉溝、水利箱涵、照明路燈、號誌路口、庇護島、小綠人、行穿線，以及中央分隔島景觀植栽等。

包括內政部國土管理署副署長於望聖、中壢區長李日強、觀音區長劉草典、農業部農田水利署桃園管理處長何明光、立法委員涂權吉、魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員王仙蓮、吳進昌、許更生、劉曾玉春等人均出席通車活動。

「月桃路新闢工程」的第2標，觀音區廣大路至中壢區山東路工程5日完工通車。（記者李容萍攝）

「月桃路新闢工程」的第2標，觀音區廣大路至中壢區山東路工程5日完工通車。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）主持月桃路觀音區廣大路至中壢區山東路工程5日完工通車典禮。（記者李容萍攝）

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