桃園市第3例！ 龜山文青里長罷免案成立

桃園市選委會3日公告龜山文青里長罷免案成立。（擷取自桃園市選委會網站）

2024/06/03 21:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首例石頭里里長罷免案通過後掀起里罷免效應，龜山區文青里也發起罷免里長謝嘉仁連署，桃園市選舉委員會今（3）公告罷免案成立，依公職人員選舉罷免法第87條第1項規定，罷免案投票應於罷免案宣告成立後20日起至60日內舉行。

文青里里長謝嘉仁罷免案，提案人以里長對里內不熟悉、只服務有投票給他的人等理由發起罷免連署，而謝嘉仁對於罷免連署，曾表示不予置評，也不願接受採訪。

桃園市選委會公告指出，依據選罷法第81條第1項、第83條第2項規定，里長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數百分之10以上的選舉人連署，而龜山區文青里第3屆里長選舉，選舉人總數7897人，罷免連署人數應達790人，而由吳姓里民領銜提出的罷免案，連署人數有1205人，依法刪除108人，符合規定人數有1097人，已達法定連署人數，因此宣告罷免案成立。

桃園市第3屆里長已有3起罷免案，首例為中壢區石頭里里長罷免案已通過，也是桃園市地方自治史上第一件里長罷免案，預計6月8日舉行里長補選投票；第2案為桃園區長美里里長林秀貞罷免案已連署成案，同樣於6月8日舉行罷免投票；第3案為今日公告成立的龜山區文青里里長謝嘉仁罷免案，依據選罷法規定，應於罷免案宣告成立後20日到60日舉行罷免投票。

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