桃市府首波高樓層住宅聯合稽查 揪社區纜線孔洞未填塞恐竄煙

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

2024/06/02 15:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有鑑於新竹市「晴空匯」上月26日發生火警，桃市府建築管理處、消防局針對高樓層住宅啟動聯合稽查，第一波於上月31日開始執行，優先抽檢尚未辦理公安申報社區，分別發現有防火門無法完全閉合、門弓（自動閉門）器損壞及電纜管線孔洞未落實填塞等情形，後續也將聚焦防火填塞落實度。

建管處表示，與消防局進行消防、公安聯合稽查，消防局針對消防安全設備等稽查，而建管處除依內政部所訂公安稽查項目檢查外，額外檢查火警時可能串煙的管線孔洞，要求社區落實防火填塞。

建管處表示，31日進行2個高樓層社區消防、公安檢查，分別發現社區有防火門無法完全閉合，門弓器損壞等情形，恐無法有效阻止火勢和煙氣的擴散，也會影響住戶逃生；此外，在社區地下室發現有電纜管線孔洞沒有落實填塞情形，發生火災時恐成煙霧容易竄入的管道，稽查小組已督促社區管理單位及住戶儘速改善，消除安全隱患。

建管處表示，之後將陸續以正式公文通知受抽檢社區，也請社區管委會協助配合，確保高樓層社區的居住安全，而16層以上或建築高度50公尺以上的集合式社區，每2年需辦理次1公安申報，尚未申報社區請儘快辦理檢查，管委會可依建管處公寓大廈修繕補助規定，申請公安申報費用補助。

建管處表示，此次聯合稽查，桃市府率先點出防火填塞的疑慮並主動進行檢查，雖然該問題尚未列在中央規定的查核項目中，但各社區管委會可自行先以外觀檢視，也呼籲中央可以在公安檢查項目納入考量。

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，稽查時也查驗地下室電纜管線孔洞有無落實填塞。 （桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法