結合在地文化 桃園機場「芋見童心」歡慶兒童節
〔記者姚介修/桃園機場報導〕4月22日是世界地球日，適逢兒童節及桃園彩芋季，桃園機場公司特別結合在地文化，桃園機場今天在機場舉辦 ｢我在桃機，芋見童心｣活動，並將「芋」字融入活動名稱，共同推廣在地慶典，並邀請桃園溪海大自然幼兒園及桃園機場愛兒寶教保中心小朋友，攜手舞動歡慶兒童節。
現場活動，旅客也可以在機場驚喜發現超大型童趣扭蛋機，裝滿機場限定飛機餅乾，歡迎大小旅客體驗扭蛋樂趣，留下美好回憶。
桃園機場公司助理副總經理余崇立致詞表示，本次活動力邀以尊重自然、鼓勵探索學習為核心的大園溪海大自然幼兒園小朋友表演，透過關懷機場周邊社區，建立良性互動推廣環境教育，善盡企業社會責任。同時，機場公司也致力於為機場大聯盟員工打造更為友善的職場工作環境，像是2018年首創國門托嬰服務，後續更於2022年設立「桃園機場職場互助教保服務中心」（機場幼兒園），完整規劃0至6歲學齡前子女托嬰與教保服務，為在機場大聯盟工作的爸爸媽媽創造安心無後顧之憂的職場環境。
「桃園溪海大自然幼兒園」小朋友身著可愛彩芋服裝，到機場進行活潑的客語歌舞表演，愛兒寶教保中心小朋友則發揮創意，利用不同顏色造型彩芋及桃園機場各航廈意象的貼紙製作卡片，透過寓教於樂，將綠色機場及在地文化融入日常生活。現場也由桃園機場公司助理副總經理余崇立、愛兒寶教保中心督導江明珊，及溪海大自然幼兒園園長羅玉新等人，一同與小朋友貼上為機場增添繽紛色彩及欣欣向榮活力的彩芋圖卡。
「我在桃機・芋見童心」活動自即日起至4月15日，於一、二航廈出發大廳設置2座大型扭蛋機，免費送出限量2000份機場限定飛機餅乾，每日數量有限扭完為止，讓往來機場旅客融入童趣氛圍，打造桃園機場專屬兒童節樂趣。