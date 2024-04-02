結合在地文化 桃園機場「芋見童心」歡慶兒童節

桃機公司結合在地文化，今天舉辦 ｢我在桃機，芋見童心｣活動，邀請桃園溪海大自然幼兒園及桃園機場愛兒寶教保中心小朋友，歡慶兒童節。（記者姚介修攝）

2024/04/02 15:00

〔記者姚介修/桃園機場報導〕4月22日是世界地球日，適逢兒童節及桃園彩芋季，桃園機場公司特別結合在地文化，桃園機場今天在機場舉辦 ｢我在桃機，芋見童心｣活動，並將「芋」字融入活動名稱，共同推廣在地慶典，並邀請桃園溪海大自然幼兒園及桃園機場愛兒寶教保中心小朋友，攜手舞動歡慶兒童節。

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​現場活動，旅客也可以在機場驚喜發現超大型童趣扭蛋機，裝滿機場限定飛機餅乾，歡迎大小旅客體驗扭蛋樂趣，留下美好回憶。

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​桃園機場公司助理副總經理余崇立致詞表示，本次活動力邀以尊重自然、鼓勵探索學習為核心的大園溪海大自然幼兒園小朋友表演，透過關懷機場周邊社區，建立良性互動推廣環境教育，善盡企業社會責任。同時，機場公司也致力於為機場大聯盟員工打造更為友善的職場工作環境，像是2018年首創國門托嬰服務，後續更於2022年設立「桃園機場職場互助教保服務中心」（機場幼兒園），完整規劃0至6歲學齡前子女托嬰與教保服務，為在機場大聯盟工作的爸爸媽媽創造安心無後顧之憂的職場環境。

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​「桃園溪海大自然幼兒園」小朋友身著可愛彩芋服裝，到機場進行活潑的客語歌舞表演，愛兒寶教保中心小朋友則發揮創意，利用不同顏色造型彩芋及桃園機場各航廈意象的貼紙製作卡片，透過寓教於樂，將綠色機場及在地文化融入日常生活。現場也由桃園機場公司助理副總經理余崇立、愛兒寶教保中心督導江明珊，及溪海大自然幼兒園園長羅玉新等人，一同與小朋友貼上為機場增添繽紛色彩及欣欣向榮活力的彩芋圖卡。

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​「我在桃機・芋見童心」活動自即日起至4月15日，於一、二航廈出發大廳設置2座大型扭蛋機，免費送出限量2000份機場限定飛機餅乾，每日數量有限扭完為止，讓往來機場旅客融入童趣氛圍，打造桃園機場專屬兒童節樂趣。

桃園機場公司今天舉辦 ｢我在桃機，芋見童心｣活動。（記者姚介修攝）

桃機公司今邀請桃園溪海大自然幼兒園及桃園機場愛兒寶教保中心小朋友，攜手舞動歡慶兒童節。（記者姚介修攝）

​「我在桃機・芋見童心」活動自即日起至4月15日，於一、二航廈出發大廳設置2座大型扭蛋機，免費送出限量2000份機場限定飛機餅乾，每日數量有限扭完為止。（記者姚介修攝）

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