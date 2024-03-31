補水！大雨來得正是時候 石門水庫估進帳500萬噸

北水分署3月31日上午10點15分在石門（霞雲）實施第六次人工增雨，盼利用這波春雨挹注水庫。（北水分署提供）

2024/03/31 11:15

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫蓄水率已跌至30％，令各界憂心水情之際，今（31日）清晨集水區下起滂沱大雨（石門14.2毫米、上坪堰17.5毫米），估計該這波進水量有500萬噸，對石門水庫有助益。經濟部水利署北區水資源分署把握本波春雨預測降雨時間較長，自3月30日至4月1日，除平地外，集水區可能明顯降雨，於今日上午10點15分在石門（霞雲）及寶二實施第六次人工增雨，盼利用這波春雨挹注水庫。

截至今日上午10點止，石門水庫大壩水位降為221.94公尺（滿水位245公尺），蓄水量5830萬噸，蓄水率下降到28.41％；北水分署評估因自3月21日起已進入桃園地區一期稻作本田期，農田需水量較少，又配合農水署桃園及石門管理處優先使用埤塘水源節水供灌，石門水庫出水量較先前大幅減少約每日80至90萬噸，希望可藉本波春雨讓蓄水量回升。

另自翡翠水庫系統也調度水源每日80萬噸至板新地區，如有需求可再視需求提升，以及農業用水節水灌溉及產業自至節水也同步實施，並呼籲民眾共同節水，讓供水更穩定。

北水分署3月31日上午10點15分在寶二實施第六次人工增雨，盼利用這波春雨挹注水庫。（北水分署提供）

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫蓄水率已跌至30％。（記者李容萍攝）

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫蓄水率已跌至30％。（記者李容萍翻攝）

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