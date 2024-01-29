年前大型家具清運增2到3倍 桃市「環境清潔週」誓師加強清運

桃園市環境清潔週從2月2日持續至8日，29日號召300名志工大會師，一同將市容打掃乾淨。 （記者鄭淑婷攝）

2024/01/29 17:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節假期前夕大掃除，尤其是大型家具清運，平時每天約120噸、平均每區10噸，年前清運高峰將比平時高出2到3倍，一天就有150噸，桃園市環境清潔週從2月2日持續至8日，環保局將加派人力協助民眾處理大型家具清運，並於今（29）日號召300名志工大會師，號召志工一同將市容打掃乾淨。

張善政出席誓師活動表示，環境清潔週期間，民眾若有大型廢棄物清運需求，可與在地各清潔中隊預約登記，登記時間至2月6日下午5 點止，各區清潔中隊也將加派人力，協助市民清理家中多餘、用不到的大型廢棄物及家具等，讓家中煥然一新迎接新年。

張善政表示，今年與往年不同的是，清潔隊提前在2月13日（初四）開工，感謝隊員們犧牲休假，為市容整潔盡心盡力，同時感謝各地里長率領環保志工一同響應，讓桃園環境變得更乾淨、更漂亮，也提醒市民大掃除要注意安全，加強容器巡、清、倒，建議可於打掃工作進行前先伸展、活動筋骨，避免運動傷害發生。

環保局長陳世偉表示，農曆春節期間，桃園市各區（復興區除外）垃圾清運配合市民年前除舊佈新大掃除習慣，2月7日依原時段加班清運，2月8日（小年夜）正常清運，2月9日（除夕）上午9點起沿線清運至收完為止，夜間停收，2月10日至2月12日（初一至初三）停收3天，2月13日至2月14日（初四至初五）自上午9點起沿線清運至收完為止，夜間停收。

復興區則是2月7日正常清運，2月8日（小年夜）自上午8點起依週四路線清運，2月9日（除夕）及2月12日（初三）自上午8點起全區清運一趟，夜間停收；2月10日至2月11日（初一至初二）、2月13日至2月14日（初四至初五）暫停清運。

陳世偉表示，春節暫停垃圾清運期間，民眾請將垃圾妥善分類並打包，切勿隨意棄置路邊，以免造成環境髒亂，若被稽查屬實，依「廢棄物清理法」將面臨最高6000元罰款；此外，清潔隊收運「只收垃圾，不收紅包」，若遇無法當場退還的紅包，將依規定交由政風單位統一處理。

桃園市環境清潔週從2月2日持續至8日，29日號召300名志工大會師，一同將市容打掃乾淨。 （記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政出席桃市「環境清潔週」誓師，今年桃園市與往年不同的是，清潔隊提前在2月13日（初四）開工。（記者鄭淑婷攝）

年前大型家具清運數量將比平時高出2到3倍，桃園市長張善政出席桃園環境清潔週誓師，提醒民眾若有大型廢棄物清運需求，可與在地各清潔中隊預約登記。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政出席桃園市環境清潔週誓師，提醒民眾除了打掃環境，也不要忘了落實容器「巡清倒」。（記者鄭淑婷攝）

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