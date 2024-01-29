拜早年！陳建仁桃園龍潭訪視教養院致贈加菜金及新年福袋

行政院長陳建仁（左）桃園龍潭訪視私立安康教養院致贈加菜金及新年福袋。（記者李容萍攝）

2024/01/29 13:14

〔記者李容萍／桃園報導〕龍年農曆春節將至，行行政院長陳建仁今（29日）上午前往赴桃園市龍潭區的私立安康啟智教養院致贈加菜金及新年福袋，對於身心障礙福利機構面臨人力不足及薪資低問題，他表示，政府去年9月通過身心障礙服務資源佈建計畫，投入480億元經費，擴充身心障礙者照顧資源。

陳建仁提到，台灣截至去年9月，全國身心障礙者超過120萬人，占全部人口5.16％，身心障礙福利機構扮演減輕身心障礙家庭照顧角色，相當重要，要守護每一位院生需要三種心，包含愛心、耐心和用心，相關人員的努力應該得到政府更多的幫助，身心障礙機構面臨人力不足還有薪資過低問題，政府從2019年9月開始，有身心障礙福利機構服務躍升計畫，提高服務人員的薪資增加招募誘因，去年年共有222家身心障礙福利機構，得到經費10.6億元，平均每年有5714名服務人員，還有1萬5016名身心障礙者受益。

陳建仁還說，政府盡最大努力與教養院同仁在一起，即使台灣面臨高齡化社會，身心障礙者慢慢邁入老年時，也可以把他們照顧的很好，照顧依然在。去年9月衛福部也通過身心障礙服務資源佈建計畫，投入480億元，擴充身心障礙者照顧資源，強化困難個案照顧跟服務，減輕照顧者負擔，同時也充實服務人力、改善身心障礙機構勞動條件，政府一定跟大家走在一起。

陳建仁上午由行政院發言人林子倫、衛福部次長周志浩、桃園市副市長王明鉅及立委呂玉玲、市議員張肇良等人陪同訪視，並逐一發送行政院的新年福袋給在場人員。

行政院長陳建仁桃園龍潭訪視私立安康教養院，提到政府投入480億元經費擴充身心障礙者照顧資源。（記者李容萍攝）

拜早年！行政院長陳建仁（前左4）等人桃園龍潭訪視教養院致贈加菜金及新年福袋。（記者李容萍攝）

拜早年！行政院長陳建仁（中）等人桃園龍潭訪視教養院致贈加菜金及新年福袋。（記者李容萍攝）

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