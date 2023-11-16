桃園190國小僅6校有通學步道 市府：明年編列5億改善

議員黃家齊質詢工務局長汪在宙，認為桃園市過小的通學步道設置速度太慢。（記者謝武雄攝）

2023/11/16 19:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有190所國小，目前僅8所學校完成通學步道設置，市議員黃家齊今質詢時要求加速通學步道設置，讓學生通學更安全；市長張善政表示，經清查約有70餘所學校有必要設置通學步道，目前已經爭取中央經費支持，明年約有5億元進行改善，約可完成38所學校，其餘會列入後年計畫，並極力爭取中央支持。

工務局長汪在宙補充說明，目前已規劃73所學校通學廊道環境改善計畫，已完成8所改善，年底前預計可改善12所。

對於規模較大者約有38所學校，總經費5.1億元，已陸續提報中央補助；其中，內政部及交通部已核定15所校園改善計畫，總經費約1.8億元（含中央補助1.5億元），將陸續於明後年改善完成，屆時會完成50所學校改善。

此外，工務局、交通局、教育局也持續會勘、研擬改善計畫，自明年起積極爭取內政部與交通部4年400億元「永續提升人行安全計畫」補助，逐步改善桃園校園通學廊道環境。

汪在宙說，市府與每所學校溝通，視學校需求及空間而定，若學校空間充足，市府盡可能配合完成，學校若無需求則不施作，此外，桃園通學廊道有候車亭、雙色溫路燈等特色，地方反映不錯，希望市府持續推廣。

黃家齊除質疑190所學校，為何只有73所學校需要規劃，另尚未設置通學步道的學校，接送區及避車彎充足與否，工務、交通、教育及警察單位研擬上下學安全方案。

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