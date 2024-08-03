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世客博接駁車 載客率僅17.5％

去年世客博免費接駁車載客率欠佳，審計處要求檢討。圖為世客博台灣館外牆數位煙火秀。（資料照，記者李容萍攝）

去年世客博免費接駁車載客率欠佳，審計處要求檢討。圖為世客博台灣館外牆數位煙火秀。（資料照，記者李容萍攝）

2024/08/03 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府去年八至十月主辦「世界客家博覽會」，展期六十六天，桃園市審計處檢討成效，點出活動期間免費接駁車載客率欠佳、中壢藝術館等副展區參觀數都未達萬人、截至去年底仍有近億元保留經費等缺失，促請市府檢討，參考台北市舉辦大型活動專章規範的運作模式，改善未來桃市辦理大型計畫或活動的成果。

審計報告直指，交通局規劃免費接駁車疏運人潮，但平均每班接駁車搭乘七人次、車輛平均載客率僅十七．五％；市府回應，世客博期間調查各接駁路線仍有搭乘需求，便依民眾需求調整各路線班次。

報告提及中壢藝術館、中壢城市故事館群、中平路故事館等十二處展區參觀人次未及萬人，民眾參觀情形欠佳；市府解釋，因十二處展區大多為衛星展區的小型場館，未來辦理大型活動將加強各區場館主題串聯性，將主展區民眾延續觀展至衛星展區，並規劃主題亮點活動，串聯周邊產業及景點，以達整體策展效益。

至於世客博保留經費計九九○三萬餘元，市府說，這些經費多屬辦理博覽會後期數位展示收錄、場地修繕復原等案件，導致不及於去年底完成，未來市府籌辦大型計畫將提前督促管理，請主責局處落實履約管理，掌握結案核銷期程，避免影響計畫經費結報進度。

另，世客博總預算達十五億元，執行案件逾百件，各機關及執行廠商結案後，尚有帳務處理程序，市府函請客家委員會同意延長繳款期限至今年三月十五日，並已依限繳回。

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