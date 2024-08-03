桃市公共債務未償338億 負擔沉重

桃園市去年決算報告出爐，歲入歲出短絀達66億餘元。（記者謝武雄攝）

2024/08/03 05:30

自償性公共債務3年暴增515億 審計處促市府控管

〔記者謝武雄、陳璟民／桃園報導〕二○二三年度（民國一一二年）桃園市總決算審核報告出爐，歲入、歲出審定數各為一二八七億餘元、一三五三億餘元，短絀六十六億餘元，文中點出桃市「累計短絀情形已達預警門檻」，財政風險遽增，審計部桃園市審計處督促市府開創自主財源，善用租稅增額財源，控管支出及債務成長，以確保財政紀律與永續。

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歲入歲出短絀66億 達預警門檻

審計處指出，桃市總決算經常收支賸餘不敷支應資本收支差短，是二○一五年改制升格直轄市，到二○二二年度首次賸餘後，又轉為短絀，以舉借債務支應。

截至去年底，桃市一年以上公共債務未償餘額二七六億元，較前年底增加八十一億餘元，若連同未滿一年公共債務未償餘額六十二億餘元，計三三八億餘元；尤其自償性公共債務從二○二○年底二四一億餘元，至去年底增達七五六億餘元，三年暴增五一五億元，還有非屬公共債務法規範的債務與未來應負擔的法定給付等，整體債務負擔沉重。

審計處直指，桃市自籌財源占歲入決算比率自升格以來下降十五．九％，金額為近四年度最低，非法定社會福利支出卻暴增，去年以來新增五歲幼兒教育助學金、凍卵營養金等六項，未設定各該計畫達一定目標後的退場機制，造成財務重大負擔，去年編列六十一．三億餘元，實際支出八十七．八億元，追加金額廿六．五億元，較前一年五十九．八億元，增幅近四十七％。

非法定社會福利支出暴增

審計處就施政提出檢討意見，如市立美術館以廿八億餘元發包，因減項發包而須追加廿億六千多萬元，工區積水、混凝土施工品質不佳、開挖護坡塌陷、鋼筋及鋼構施工品質不佳、兒童館斜屋頂漏水等缺失不斷。

捷運工程局辦理捷運建設計畫，預估總經費二○九七億餘元，未來仍需支應一六四○億餘元，另捷運綠線總經費九八二億餘元，上修為一二一一億餘元，增加廿三．三％。

已花千萬 文化局前停車場喊卡

交通局興建文化局前廣場地下停車場雖喊停，但已設計監造費用已經花了一千萬元，此外，總圖、北景雲營區及武陵高中專科教室大樓地下停車場停車率未達五成，都被要求改進。

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