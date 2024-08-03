桃園車站周邊停車格裝地磁 3個月收費增342萬

桃園地磁智慧停車裝設三個月，停車收費增加了四成。（記者謝武雄攝）

2024/08/03 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「路邊智慧停車」計畫，三月底在桃園火車站周邊鬧區設置四三五個地磁系統，市府交通局統計四到六月與去年同期相較，開單金額從八三四萬餘元增至一一七六萬餘元，增加三四二萬餘元，增幅四十一％，評估成效良好，六月底在桃園、中壢、平鎮等區陸續增設，達成年度裝設二千個目標，年度營收估計可增加兩成，達到三千萬元目標。

交通局停車管理工程科長巫秀堅表示，以往人工開單，每個區域都會有開單員循環開單，正常狀況大約每半小時回到原位，中午還要休息，有時候民眾會等開單員離開後才停車，省些停車費小確幸。

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車輛進入車格就開始計費

巫說，目前全市路邊收費汽車停車格達一萬七五八四席，未收費八○七七席，實施地磁智慧停車系統，車輛進入停車格就開始計費，因此桃園火車站附近路邊停車格裝設地磁系統後，四到六月開單收入較去年同期上升。

實施地磁智慧停車系統雖使民眾停車沒有小確幸，但為鼓勵行動支付，到年底前停車費五折優惠，行動支付繳費比例由十九．七％提升至廿三．七％，同時減少委託超商代收情形，相較去年同期減少超商代收停車單一萬五一一一張，節省手續費五萬三九四一元，也讓開單員掌握轄管區域停車格停車情況，不必一直巡繞。

行動支付 年底前5折優惠

巫秀堅表示，以往桃園市停車是以一小時為計費單位，之後改為半個小時，由於八成停車都在半小時以內，委託超商代收停車費是以「張」為單位計費，每張大約要三．五元，加上開單成本，進入公庫所剩無幾，致使停管基金收入縮水，因此市府鼓勵民眾多使用行動支付。

全市裝2000個 年收將多3千萬

他說，在桃園、中壢、平鎮已裝設二千個地磁系統，考量新設地磁地區停車率及周轉率較桃園火車站周邊低，因此保守評估開單金額會增加兩成，一年大約會增加三千萬元收入。

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