今、明永安漁港 摸魚識魚辨新鮮

桃園蓮花季今、明安排「原林藝術舞集」表演。（市府提供）

2024/08/03 05:30

〔記者黃政嘉、周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區漁會今、明天上午於永安漁港觀光魚市，舉辦「海客漁鄉鱻有魚—友善海．人．魚教育」，漁會總幹事黃德汶表示，特別安排「觸摸魚鮮」體驗單元，教民眾判斷魚種、新鮮程度、捕撈方法，宣導「吃當季、吃在地魚類」，鑒於氣候變遷影響，透過食魚教育活動、海洋永續議題分享，讓大家更善待海洋，減緩地球遭破壞的程度。

漁會請海洋專家以「龍王鯛」與「鱟」兩種海洋生物，講解珊瑚礁、濕地生態環境的重要性及珊瑚生態系面臨的問題，連結藻礁與紅樹林保育，還運用鯊魚、魟魚等模型標本，讓民眾了解軟骨魚的生態習性，一起保育。

請繼續往下閱讀...

「海廢彩繪鑰匙圈製作」以淨灘撿拾的漁浮標為材料，「漁市場小偵探概念活動」導覽永安漁港與海岸環境、介紹漁民捕魚法，帶入友善釣魚觀念，這兩項參加者須事先上網（https://reurl.cc/my96p9）報名。

市府農業局長陳冠義說，中壢漁會每年舉辦食魚教育，奠定桃園漁業及海洋文化教育基礎，整體活動圍繞生物、海廢及消費者，識魚、吃魚、愛魚是基本，友善海洋、永續利用漁業資源才是根本之道。

蓮花季 原林藝術舞集表演

另，農業局延續歡慶八月一日「原住民族日」，桃園蓮花季今、明天下午三到五點，請來「原林藝術舞集」精彩表演，同時間民眾穿戴原民元素服裝到服務台打卡按讚並完成闖關，就能領取特色農產品，每日限量六十份。

永安漁港安排「觸摸魚鮮」體驗單元，教民眾判斷魚種、新鮮程度。圖為去 年食魚教育。（中壢區漁會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法