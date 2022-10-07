蘆竹國運中心電梯被爆鋼纜鏽蝕 初查是「水銹」不影響安全

多位議員會勘蘆竹國民運動中心各項設施。（記者謝武雄攝）

2022/10/07 19:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕議員詹江村昨在桃園市議會提案會勘蘆竹、中壢國民運動中心，昨會勘中壢後，今又至蘆竹會勘；對於被爆鋼纜疑因漏水鏽蝕而暫停使用的電梯，市府初步查看應是「水銹」不影響安全，不過仍將請公正第三方單位檢驗，確保電梯使用安全無虞，才會重新開放給民眾使用。

新工處人員表示，各項缺失皆有列管改善，目前剩不到40項缺失，頂樓正在施作漏水改善工程，預計2至3週完工，另蒸氣室漏電問題，目前已封閉新插座，如未來沒有使用需求便不會再開啟。

會勘人員包含市議員褚春來、舒翠玲、詹江村、陳美梅、褚春來等，體育局、新工處等單位也派員到場；詹江村也提到，雖然頂樓進行防水工程，但無論是注入或外加防水劑，都有可能因為冷熱膨脹係數不同、與原建材不相同，一段時間後恐還是會龜裂而漏水，後續要嚴密追蹤。

他也提到，針對蒸氣室漏電問題，廠商立即關閉使用，但他質疑怎會在充滿水氣的蒸氣室中設置插座，根本是規畫設計有問題。

舒翠玲批評，花了5、6億元，好不容易蓋出1座國民運動中心，卻連連漏水問題，實在說不過去，而電梯的部分要由新工處拿出水電配置圖並儘速釐清。

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