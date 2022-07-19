大溪普濟堂624遶境來看最萌風景 警2天封街交通疏導

大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典壓軸的遶境活動，大溪國小將擔綱Q版大仙尪演出。（記者李容萍攝）

2022/07/19 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典21日起一連兩天進行624遶境活動，計有35個社頭參與遶境，由大溪國小學童組成的Q版大仙尪（小社頭聯盟），21日下午將加入大溪傳統社頭鎮豐社的隊伍與大仙尪同台獻藝，將成為遶境隊伍中最萌的風景。另外，由木雕鑿花匠師徐枝堂親自雕刻而成的溪洲忠義堂玄天上帝木雕紀念牌，同日將隨著溪洲忠義堂遶境首次亮相。

21日下午1點10分出發的陣頭包括普濟堂彩牌、福德正神、協會頭旗、聖廟無極總宮、慶安社、溪洲忠義堂、帝君會、鎮豐社、玄元社、慶義社、大有社、樂安社、興安社、普濟堂關聖帝君聖駕。

22日上午8點30分入街的有協會頭旗、大溪義消中隊、溪洲福山巖、百吉聚賢慈惠堂、同義社、永安社、聖母會；22日下午1點入街的有普濟堂引導福彩牌（八音、福德正神）、老人會、農作團、一心社、嘉天宮同義堂、哪德社、農友團、樂豳社、福安社、新勝社、仁安社、協義社、共義團、正副爐主神尊、普濟堂關聖帝君聖駕、同人社。

大溪國小校長陶藝文表示，大溪國小自2011年成立Q版大仙尪社團，以舞蹈與流行歌曲的形式重新演繹大仙尪，獲得好評，成立11年來經常受邀表演，足跡遠及海外。

大溪警分局確保遶境期間交通秩序順暢與安全，從21日上午11點至23日凌晨2點規劃交通疏導措施，管制路段從康莊路以西至中正公園路段規畫徒步管制區，呼籲行經大溪河東地區車輛，應行駛外環道，避免進入市區塞車，欲參加或參觀遶境民俗活動民眾，則盡量搭乘大眾運輸，多利用月眉、橋頭停車場停放車輛，避免塞車掃興。

大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典壓軸的遶境活動，大溪國小將擔綱Q版大仙尪演出。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典壓軸的遶境活動，大溪國小將擔綱Q版大仙尪演出。（記者李容萍攝）

木雕鑿花匠師徐枝堂親雕的溪洲忠義堂玄天上帝木雕紀念牌，21日將隨溪洲忠義堂參與大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境。（記者李容萍攝）

大溪警分局確保遶境期間交通秩序順暢與安全，從21日上午11點至23日凌晨2點規劃交通疏導措施。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法