屢被檢舉狗太吵，狗主人酒後登門理論被鄰居失手打死。（記者李容萍翻攝，本報合成。）

2022/07/17 18:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區中豐路50歲湯姓市民在家中飼養米克斯犬，疑似不滿住斜對面的鄰居52歲邱姓男子時常檢舉他家的狗狗亂吠，今（17）日下午酒後找邱男理論，雙方一言不合、激烈爭吵、大打出手，湯男頭部被邱男拿家中金屬水管猛打，當場血流不止失去意識，經送往聯新國際醫院急救，下午4點許宣告不治，警方已當場逮捕涉嫌行凶的邱男。

警方調查，死者湯姓男子與邱男同住平鎮區中豐路山仔頂段巷弄內透天厝，兩家就在斜對面，湯男家中飼養咖啡色米克斯犬，平日對狗狗十分愛護，但狗狗關在家中時，時常傳出吠叫聲音，邱男多次找上門找湯男理論，希望湯男把狗教好、不要亂吠亂叫，也多次向桃園市政府「1999」市民專線檢舉狗狗噪音問題。

今天下午2點半，湯男疑似在酒後對這件事越想越氣，於是就跑到邱男家中要找他理論，兩人一言不合越吵越兇，邱男立即找來家中有的金屬水管朝湯男頭部猛打，而邱男78歲的父親見狀，也拿著掃帚加入戰局，此時有其他鄰居見3人扭打成一團趕緊報警，警方到場發現湯男頭部血流不止倒地，桃園市消防局據報2點40分趕到現場，見湯男流血過多呈現OHCA，立即施以CPR、AED等急救措施後緊急送醫。

湯男於下午4點許宣告不治，警方現場逮捕邱姓父子，全案初步依殺人罪嫌偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方當場逮捕涉嫌行凶的邱男（中）帶回偵辦。（記者李容萍翻攝）

警方查扣邱男涉嫌行凶時使用的金屬水管條。（記者李容萍翻攝）

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