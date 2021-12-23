桃市首次運動科技體驗競賽登場 不限年齡全民來挑戰！

「智能運動地墊」能測試民眾的敏捷力。（記者陳恩惠攝）

2021/12/23 08:50

〔記者陳恩惠／桃園報導〕想打敗羽球天后「小戴」嗎？還是想體驗奧運級水道的划船賽？一場為期7天的「2021桃園市運動科技體驗競賽」活動，自即日起至本月28日在八德國民運動中心登場，這不僅是桃市體育局首度與台灣體育運動暨娛樂法學會主辦，也是桃園市第一次藉由穿戴裝置、VR/AR/MR、體感科技等新興科技進行運動競賽，只要完成射箭、划船、射擊等5項科技競賽成績總和，男女組前三名可獲電子禮券、完成7項體驗的民眾還可參加聖誕節抽首獎電動自行車，不限年齡快來參戰！

副市長高安邦說明，首度舉辦的運動科技體驗競賽能提升大眾對運動科技的認識，也藉此串聯社區推展科技運動（IT Sport），列入比賽成績計分的5個項目分別是「划船機」、「互動式數位箭靶」、「VAR BOX槍擊」、「智慧平衡板」及「智能運動地墊」，《宇康醫電》AIoT整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽，可以考驗參賽者肌耐力；《磐昇國際》利用數位感應箭靶進行互動式射箭競賽，考驗參賽者專注力；《維亞娛樂》VR體感模擬射擊電競賽，考驗反應力；《建菱科技》以智慧平衡板進行貪食蛇遊戲競賽，考驗平衡力；《神寶醫資》利用智慧感測結合運動地墊進行體適能競賽，測試敏捷力。

高安邦說，另外《優力勁聯》開發的「Uniigym AR動滋動」透過手機就能隨時隨地展開運動訓練，考驗身體協調能力；而《海量智能》所研發的「NAPA智能羽球拍」能記錄揮拍動作並且偵測殺球時的爆發力，這款也能模擬我國羽球天后戴資穎的球路，若想與小戴對戰， 28日前可到八德國民運動中心參賽喔。

體育局長莊佳佳表示，科技已成為現代人的生活，桃園近來也導入許多智慧運動器材，「蘆竹國民運動中心」有智能地墊、VR運動虛擬實境等，讓市民朋友宛若在山林、城市街頭巷尾中踩飛輪、慢跑；「平鎮國民運動中心」今年推出運動科學計畫，透過系統化的檢測及分析，安排選手訓練週期，減少運動傷害並增進運動表現；全市的國民運動中心都有建置身體組成分析儀（InBody），讓民眾能透過科學數據分析，了解自我身體組成及相關狀況；此外，中大國民運動中心則是規劃智慧生理與心智健康檢測中心，提供更優質的數據分析服務。

全民運動科長沈世國說，為積極推動運動科技發展的創新競賽模式、展現科技融入運動的各個不同對象與場域，提升大眾對於運動科技的認識，市府結合國內運動科技相關產業的廠商，運用如穿戴裝置、VR/AR/MR、體感科技等新興科技在健身、訓練、競賽或觀賽等情境，促進全民健康、帶動產業發展並提升運動競技表現，特別辦理這次競賽，特別是疫情期間讓民眾不必出門，也能在家體驗各種不同運動項目，減少交通移動及群聚的機率。

沈世國說，民眾只要在活動期間透過體驗競賽，前5項男女組排名前三名可獲得500元、300元、100元電子禮券，另完成7個項目體驗的民眾還可參加聖誕節抽獎活動獲得豐富獎品，首獎為中華emoving Shine電動自行車1台；二獎為Nintendo Switch 主機2台；三獎為按摩槍3組。

「數位感應箭靶」能測驗專注力。（記者陳恩惠攝）

可以檢測平衡力的「智慧平衡板」，進行貪食蛇遊戲競賽。（記者陳恩惠攝）

「划船機」則是模擬奧運水道的划船競賽，考驗肌耐力。（記者陳恩惠攝）

射擊玩家也可來挑戰VR體感模擬射擊競賽。（記者陳恩惠攝）

VR體感模擬射擊電競賽也相當受女性歡迎。（記者陳恩惠攝）

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