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    首頁　>　桃園市

    打造北橫國家風景區入口意象 經國紀念館元旦起暫停開放

    配合「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」，「經國紀念館」明年元旦起暫停開放。（記者李容萍攝）

    配合「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」，「經國紀念館」明年元旦起暫停開放。（記者李容萍攝）

    2021/12/22 22:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪區頭寮的「經國紀念館」，配合市府爭取交通部觀光局補助辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」，自明年元旦起暫停開放，考量1月13日為故總統蔣經國逝世紀日各界謁陵需求，僅公廁仍持續開放使用至1月15日，1月16日起民眾如有如廁需求，建議轉往慈湖使用慈湖遊客中心附屬1、2號公廁。

    市府風景區管理處長廖育儀表示，「經國紀念館」原名「大溪遊客中心」，原提供遊客大溪地區旅遊資訊及諮詢服務，2011年間前縣府時間進行頭寮經國紀念園區工程，除整建原有建物、增加無障礙設施，考量遊客中心鄰近頭寮經國先生陵寢，應增加相關資訊供遊客參訪，除保留原旅遊資訊服務，另重新規劃館內經國先生相關生平展覽，並於隔年6月完工開放。

    廖說，「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」總經費7000萬元，計畫導入品牌新思維，以「聽聞山層，探索北橫新秘境」為主軸，整合區域觀光資源做整體規劃，預計明年10月底完工，其中，經國紀念館部分將設置北橫旅遊分享站，1樓作為旅遊諮詢分享及展售大廳空間，2樓規劃作為在地特色餐飲空間，另停車場動線將一併優化，南營區部分將規劃作為北橫出發集結場域及觀景打卡點。

    「經國紀念館」規劃經國先生相關生平展覽。（記者李容萍攝）

    「經國紀念館」規劃經國先生相關生平展覽。（記者李容萍攝）

    「經國紀念館」對面的大溪陵寢。（記者李容萍攝）

    「經國紀念館」對面的大溪陵寢。（記者李容萍攝）

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