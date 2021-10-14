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    首頁　>　桃園市

    館長嗆拿刀棍殺國民黨員 「村長」提告、檢方不起訴

    去年2月國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村（右1）、黃敬平（右2），會同安定力量秘書長毛嘉慶（左3）、直播主高鈞鈞（左3）、寒國人（左1），赴桃園地檢署按鈴控告「館長」涉嫌「刑法」煽惑他人犯罪、恐嚇危安等罪。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    去年2月國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村（右1）、黃敬平（右2），會同安定力量秘書長毛嘉慶（左3）、直播主高鈞鈞（左3）、寒國人（左1），赴桃園地檢署按鈴控告「館長」涉嫌「刑法」煽惑他人犯罪、恐嚇危安等罪。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2021/10/14 12:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕網紅「館長」陳之漢去年2月間，於網路直播談論武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，言談中提到「如果疫情嚴再嚴重的話...我會帶著大家拿著棍棒跟刀子，把國民黨員一個一個抓出來殺掉」，被國民黨籍桃園市議員詹江村、黃敬平控告涉嫌「刑法」煽惑他人犯罪、恐嚇危安等罪，桃園地檢署檢察官近日偵結，認為館長並未指名道姓且屬假設性言論，與法條構成要件有別，予以不起訴。

    館長去年2月23日晚間在網路直播與粉絲聊天，談及台灣武漢肺炎疫情及防疫政策，對國民黨部分黨員要求政府讓中國武漢地區台商無條件返國時，直言「如果疫情再嚴重的話，人如果死得很多，大家生意都倒了，我會帶著大家拿著棍棒跟刀子，把國民黨員一個一個抓出來殺掉，我現在就想這麼做」，事後詹江村、黃敬平會同直播主高鈞鈞、寒國人到桃檢按鈴控告。

    詹江村當時受訪時說，館長言論令許多國民黨員心生畏懼；黃敬平則證稱，「我是國民黨員，聽了我會很害怕」。

    不過，檢方指出，館長言論是對主張支持包機返台的政黨有所不滿，過程中並未提及詹、黃2人姓名或特定資料，2人的憂慮是因恰好是國民黨員，且館長言論是「假設包機回台發生嚴重傳染」，並沒有以明確、具體的惡害針對特定人，與煽惑他人犯罪、恐嚇危安罪構成要件有別，偵結予以不起訴。

    詹江村另對館長於2019年8月間4次直播，暗罵他「垃圾」、「雜碎」等不雅字眼，提告公然侮辱、誹謗，檢方勘驗直播影片截圖，館長言論並無指名道姓，加上雙方又曾對媒體中立有所爭執，認為館長用詞雖有粗俗、不雅，仍屬針對媒體議題發表評論範圍。

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