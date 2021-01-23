男持塑膠管教訓舅舅 3天後發現他陳屍陽台…

白姓男子持吸塵器塑膠管毆打舅舅吳男，36小時後發現舅舅陳屍陽台，白男被依傷害致死罪起訴，由於無法證明吳男頭部傷勢從何而來，桃園地院法官改依傷害罪判處白男10月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/23 18:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕白姓男子與吳姓舅舅同住桃園市中壢區租屋處，他懷疑舅舅對他的趙姓女友有踰矩行為，爭吵後，他持吸塵器塑膠管毆打舅舅，36小時後卻發現舅舅陳屍陽台，白男與趙女嚇得火速丟棄塑膠管，2人分別被依傷害致死、湮滅證據罪起訴，不過，從白男證詞及相關證據，只能證明他有打雙臂，無從證明吳男頭部傷勢如何而來，桃園地院法官改依傷害罪判處白男10月徒刑，趙女涉湮滅證據則獲緩刑。

吳男的父母、兄長都已不在人世，姊姊移民加拿大後也失聯，生活起居由外甥白男一肩扛起。2018年7月9日晚上8點多，白男懷疑舅舅吳男對趙女有踰矩行為，2人爭吵後，白男怒持吸塵器毆打舅舅，直到11日上午9點多，他見舅舅倒在陽台已無呼吸心跳，緊急通報119將人送醫已來不及，檢警相驗發現吳男身體、頭部多處瘀傷，懷疑他死因不單純，調查後認為白男涉嫌重大，而趙女聽聞吳男死訊，火速將塑膠管等證物丟棄。

白男、趙女分別被依傷害致死、湮滅證據罪起訴，白男出庭時僅坦承有以塑膠管毆打舅舅雙臂、拿塑膠椅丟他，後來有買藥膏給他擦及服用，隔天早上舅舅還要他幫忙買飯及檳榔，舅舅死亡與他沒有關係。

吳男死因經解剖鑑定為體表多處瘀傷、頭部受傷致顱內右側硬腦膜下腔出血，由於趙女供詞不一、也無現場目擊，而吳男生前有慢性酒精中毒、行動不便，除了手臂傷勢，頭部多是5到7天的舊傷，與白男毆打時間不符，也難以證明是跌倒意外或他為，改依傷害罪論斷，審酌白男只因細故，未經查證之下，就持塑膠管毆打吳男，且下手非輕、手段兇殘，念在他犯後坦承、獨自照料吳男，判處他10月徒刑。

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