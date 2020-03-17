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首頁　>　桃園市

月眉樹木銀行公園亮相 打造大崙地區老少咸宜遊憩空間

中壢區月眉樹木銀行公園綠地空間轉型，升級天幕型公園 。（記者李容萍攝）

中壢區月眉樹木銀行公園綠地空間轉型，升級天幕型公園 。（記者李容萍攝）

2020-03-17 23:44:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝17日下午視察中壢區月眉樹木銀行時表示，月眉樹木銀行原為工程中暫時安置樹木的場所，並未對外開放，為妥善整理園內樹木及苗圃植栽，並配合公共空間多元使用政策，市府運用環保局機場噪音回饋金補助工程經費約3200萬，將佔地1.2公頃的樹木銀行闢建為公園，並規劃設置共融式遊戲場，預計今年4月完工啟用，提供大崙地區更完善且老少咸宜的休閒遊憩空間。

中壢區長吳宏國表示，月眉樹木銀行公園園區設計採「共融式」，和周遭農田、老厝共融，共融設施包括規劃環園步道、活動大草皮、展望平台、綠丘遊戲區，以及加裝天幕設施等活化工程，打造出讓兒童、老人等各年齡層居民都可以使用的森林樂園，將提供大崙地區更完善且老少咸宜的休閒遊憩空間。其中兒童遊戲區有共融鞦韆、立體爬網、溜滑梯等遊具，更是社區小朋友最期待的遊樂場。

邱奕勝則感謝鄭文燦上任後照顧地方建設，推動大崙地區發展，月眉樹木銀行公園即將落成，將提供大崙地區及鄰近居民一座非常漂亮的公園，市府並推動月桃路拓寬工程、興建月眉市民活動中心、環保公園等多項工程，是用最少的經費，做最有意義的建設。

包括市議員彭俊豪、劉曾玉春、謝美英、市府環保局長呂理德等均陪同視察。

新增友善公廁。（記者李容萍攝）

新增友善公廁。（記者李容萍攝）

中壢區月眉樹木銀行公園綠地空間轉型，升級天幕型公園，鄭文燦（前中）揪團視察。（記者李容萍攝）

中壢區月眉樹木銀行公園綠地空間轉型，升級天幕型公園，鄭文燦（前中）揪團視察。（記者李容萍攝）

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