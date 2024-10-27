抽菸違規3次 桃園社宅下驅逐令

桃園社會住宅發生住戶吸菸三次，違反規約被強迫搬離首例，圖為八德三號社宅與本案無關。（記者謝武雄攝）

2024/10/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園市社會住宅住戶管理規約」明定租戶違規記點達六十點，即予終止租賃契約，必須搬離，桃市府八月修訂規約，對在「公共區域及租賃範圍」吸菸經檢舉查實者，首次仍記十點，累犯加重記卅點。自新制實施以來，八德社宅一住戶多次在室內開窗吸菸，鄰居不堪其擾而錄影舉報，此住戶因違規三次，記點超過上限，被終止契約，這個月廿五日搬離，是全市社宅首例因吸菸違規而搬離的住戶。

原規定累計6次才須解約 新規為3次

市府住宅發展處長邱英哲說，桃市社宅住戶管理規約原本規定違規吸菸一次記十點，累計六次才須解約搬離，由於經多次住戶座談會，都有人反映鄰居菸害，不明菸頭掉到陽台，妨害環境安全、清潔，菸味飄散也容易附在洗淨的衣服上，今年八月修正規約，違規吸菸第二次起每次都記卅點，被記滿六十點的住戶就須搬離。

請繼續往下閱讀...

祖孫同住孫開窗吸菸 鄰居錄影蒐證

邱英哲說，八德社宅有一戶祖母和孫子同住，孫子因吸菸違規三次屬實，依規約新制必須搬離，經寬限讓他們另找房子，已於廿五日完成搬家，未來雖可重新申請社宅，但目前十二處社宅，入住四二一一戶，排隊抽籤想入住者還有一萬多戶，可說擠破頭；另有廿一戶違規吸菸者，都是首次被舉報，記十點。

桃市社宅規約訂定租戶各種違規行為記點項目共四十五項，其中，在社宅公共區域有違規行為，例如擺放私人物品、廢棄物、外牆塗鴉、噴字、隨意停放車輛及腳踏車、隨意掛招牌、隨意抽取其他住戶信箱內私人信件、文宣廣告傳單等都視違規程度，分別記上不同程度的處分。

社宅租戶若有妨害公共安全或不法行為，惡意破壞建築物結構、阻礙防火逃生通道，或將易燃、易爆、有毒等危險物品存放或運入社宅者，查獲後都記上六十點，就是違規記點上限，必須直接搬離社宅。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法