台東森林公園生態池 放流原生種魚

台東森林公園景觀工程蓮花生態池環境清整養護完成，呈現新風貌。（記者黃明堂攝）

2024/09/19 05:30

原生魚類約550隻及螺蚌物種約205顆 維持生態平衡

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動台東森林公園景觀工程蓮花生態池環境清整養護完成，近日再放流多種原生魚類約五五○隻及螺蚌物種約二○五顆。縣長饒慶鈴表示，推動原生種復育及移除外來種，象徵台東森林公園生態保育的新里程碑，期待會有更多人加入守護自然的行動，讓台東的自然生態得以永續發展。

包括曾為便當菜色菊池氏細鯽

縣府表示，放流的物種包括菊池氏細鯽、高體鰟鮍、台灣石鮒、石田螺及圓蚌等，這些物種在台灣生態系中扮演著重要的角色，維持生態系統的平衡。其中，菊池氏細鯽特別引人注目，過去曾是池上便當的經典菜色，但因環境變遷而逐漸消失，此次復育行動委託池上生態工作者，成功復育屬於卑南溪流域這一珍稀原生魚種，活動中生態檢核團隊也向參加者介紹了這些原生種的生態價值。

饒慶鈴說，台東森林公園是大家的共同家園，希望透過實際的復育行動，喚起大家對生態環境的重視，感謝台東縣野鳥學會與荒野保護協會台東分會提供寶貴的專業建議，同時也感謝生態檢核團隊從最初的原生種移置、外來種移除，到因應黑面琵鷺造訪的緊急應變、以及此次原生種復育行動，讓生態保護工作更順利推進。

縣政府表示，森林公園景觀改造工程自去年十一月起開工，十二月完成蓮花生態池的原生種移置及外來種移除作業，經過持續努力，蓮花生態池周邊的施工項目現已完成，池內環境也經過徹底清理及養護，近日再放流原生種，為復育行動打下了堅實的基礎。

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