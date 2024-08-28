《台東》台東縱谷「伯公遍路」普查 喚回客庄記憶

台東縣府啟動縱谷「伯公普查」。圖為鹿野一處稻田間榕樹下一座小小土地公廟。（記者黃明堂攝）

2024/08/28 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府本月起展開縱谷池上鄉、關山鎮、鹿野鄉等三鄉鎮「伯公（土地公）」遍路普查說明會，邀請村里、社區相關人士參與討論，讓在地耆老、村里長、社區發展協會、客語薪傳師對社區現有的伯公廟祠有更深刻地認識，也開啟大家對於客庄伯公文化的認同。

縣府民政處表示，客家人和伯公有著特殊緊密的情感，早期客家人拓墾所到之處，為了尋求心靈寄託及庇佑開墾平安，都會樹立一座伯公，有的立一顆石頭、有的直接以樹為神，以祈求風調雨順、五穀豐收。

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縣政府表示，花東縱谷間的伯公廟祠規模都不太大，往往像是村里共同信仰的公廟性質，由於先民移居拓墾之地、灌溉水圳或者容易氾濫的河川彎道處、老樹旁、田中央或田埂邊，常有伯公祠的設立，透過早期立石祭拜，到後來大家經濟上逐漸好轉，為伯公興建祠廟等建築，藉以祭拜祈求平安，這樣的習慣與風俗逐漸流傳至今，也成為傳統客庄中顯著的標誌。

民政處指出，期盼藉由伯公遍路的普查計畫，可以透過當地土地公祠的興築資料，研究該地開拓與發展歷史，並重新喚回傳統客庄對於人與物的記憶，同時也再次連接了政府公部門與地方居民、社群間的文化互動、集體記憶與高度情感下的認同感。

縣府說，以「伯公文化」及「伯公建築」為特色，串起行人步道或自行車路線，甚至是文化路徑，從花東縱谷往中央山脈、海岸山脈間漫遊的客庄聚落，連結東部獨特的客家地域及地景，也歡迎遊客及在地居民以文化漫遊方式走入客庄社區，體驗在地伯公信仰文化。

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