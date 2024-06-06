間歇暴雨 台東小米、稻傳病蟲害

蟲害加上焚風、大雨交替，許多小米所剩無幾。（民眾提供）

2024/06/06 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕間歇性暴雨讓台東北方的縱谷地區到南迴都傳出災情，從稻米到小米已有零星病害，縱谷稻農擔心接下來大雨讓病害擴大，最慘的是，南迴也有小米田出現秋行軍蟲，有的一穗被吃了剩十餘粒。農政單位密切監控蟲害是否擴大以進行因應對策。

氣溫變化大稻病多 籲勿加強用藥

池上青農魏瑞廷表示，已傳出有稻作零星倒伏災情，部分農民氮肥使用過量致稻株根弱，若排水系統差更易倒伏，另，連降雨且氣溫變化好發白葉枯病，近期許多田間也正植抽穗期又逢氣候不穩，易生穗稻熱病，萬一農民加強用藥肯定藥檢無法過關、損失更重，目前擔心的是今、明二日若有大雨定傳出災情，農民需注意田間排水、加強巡視。

魏瑞廷說，去年、今年本該豐收，卻前後遇颱風大雨，「老天似乎不讓農民好過」。南迴種植小米的族人同樣不好過，土坂村民則表示，五月底、六月先焚風又大雨，近期早上晴天、下午雨，小米穗較重又吸水倒地，易發霉又受蟲害，近期大批毛毛蟲出沒啃食。

秋行軍蟲無明顯增加 初判偶發案件

農改場也證實確為秋行軍蟲害，又因南迴小米不似稻米大規模種植、亦難統計總數，農改場監測點及監測人員回報秋行軍蟲數量無明顯增加，初判為偶發案件，今天會派員至達仁看田區狀況，監測秋行軍蟲數量是否明顯危害。

南迴族人表示，自己推動食農教育與傳統種作教學，據聞其他農民或商販賣到一斤三百至三百五十元，要維持傳統飲食需要更高代價。而另一村的台坂vuvu（排灣族語，意指阿嬤、奶奶）則獨自在山中採收，雖一穗都被啃食所剩無幾，仍是和時間與蟲軍奮戰到底。

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