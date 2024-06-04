台東成功鎮長罷免案 二階連署達標

國民黨籍台東縣成功鎮鎮長謝淑貞罷免案，昨二階連署達標，縣選委會清點連署書。（民眾提供）

2024/06/04 05:30

1500份連署書交付台東選委會 謝淑貞質疑連署書可信度 控遭抹黑

〔記者劉人瑋／台東報導〕國民黨籍台東縣成功鎮鎮長謝淑貞罷免案，昨罷免方宣告人數達標，並將第二階段一千五百份連署書交付台東縣選舉委員會。罷免方表示，在踩街宣傳後讓民眾勇於連署、支持者暴增。謝則質疑連署書可信度，對方指控皆為抹黑，但尊重連署人選擇。

縣選委會組長蘇基山表示，初步審視連署書符合規定，二十日內進行有效人數查核，若通過門檻一千一百五十六人，將召開委員會宣告罷免案成立，若刪除無效人數後未達門檻，可於十日內補提。

罷免團隊表示，謝施政不透明，加上年長鎮民不解公民運動，或連署人擔心身份恐被政府洩漏，對方才以「罷免是不對的行為」，或「連署會被送檢調」、「補助福利會被奪取」恐嚇人民。有鑑對方小動作才在上個星期與許多年輕志願者於部落拉票，近期方能吸引更多支持者親自簽名或蓋章，有信心順利進入第三階段。

罷免方私下表示，有號召眾人罷免者事後竟被要求收回連署書還報警處理，「想取回開口即可，直接請警方介入實在誇張」，鎮長原在電信公司櫃檯工作，近期還收到連署書載明理由：「要送鎮長回櫃檯」。

謝淑貞則表示，尊重連署人抉擇、服從民主，仍會盡職在鎮務推動及觀光推展，自己事必躬親。而謝也反控遭到抹黑及言語霸凌、製作不實影片及看板以誤導民眾，不實指控都足以影響連署結果。

再者，謝也質疑連署書正確性，認為其中許多連署者籍在人不在，且罷免門檻低又草率，不附身分證又可用蓋章替代易於造假，自己上任以來兢兢業業、施政建設絕對公開透明，不管選民如何選擇都坦然面對。

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