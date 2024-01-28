音樂展演進駐 鐵花村展現新風情

2024/01/28 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕鐵花村已於去年底撤出，原有的藍色房子，台東縣政府打造「Blue House音樂空間」，即日起到二月底，邀請歌手、爵士樂團等進行多達廿場次演出，縣長饒慶玲歡迎大家寒假春節期間來逛逛鐵花新聚落、聆聽好聲音。

縣府指出，原本鐵花村音樂聚落熄燈後，藍房子承接鐵花村精神，由台東在地音樂人昊恩所屬聲昊公司打造「Blue House音樂空間」，前天晚間進行首場表演，縣長饒慶鈴及文化處長李吉崇前往欣賞。

饒慶鈴表示，台灣好基金會鐵花村於去年底完成階段性任務，撤出鐵花新聚落，感到非常不捨與惋惜，民眾相當關心未來走向。要求局處全面重新規劃鐵花新聚落未來音樂空間的使用計畫，經多次召開跨局處會議後，以「台東在地音樂的培育及展演活動不能中斷」為主要前提，著手辦理全面規劃時，同步委託昊恩所屬的聲昊公司，於寒假及春節期間辦理音樂展演節目。

聲昊公司承接「Blue House音樂空間」，除將安排參與原創大賽的歌手巴查克、饒棣華、原味醖釀、屋瑪克、阿美及卑南青春歌隊、侑勳及思馬里奧等在地歌手參與演出外，另將商請許景淳、MATZKA、保卜蕾雅、巴奈等歌手，以及安排魏廣皓爵士樂團、放克舒坦等大型樂團到場，並再安排「神秘佳賓」演出，呈現東部音樂豐沛能量。

台東縣府說明，「Blue House音樂空間」自即日起至二月底止，每週三至週六演出，春節期間僅除夕至初二休息，演出時間為每日晚間七點半到九點半，所有節目均免費，現場將以排隊方式入場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法