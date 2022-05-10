台東馬偕群聚感染 該樓層病房只出不入

2022/05/10 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東馬偕醫院傳群聚感染，陪病家屬怒斥院方防疫SOP有漏洞；院長室主任徐光南表示，確診病患已就地隔離，也對第一批人員進行快篩，如果有狀況也會再進一步篩檢確認，至於有家屬抱怨等待篩檢時間過久，主要是因為目前社區採檢量暴增，採檢完成到報告須等數小時，而做完篩檢理應回家自主管理等候結果，而不是在醫院等結果，因而造成家屬認知的差異。

徐光南表示，自從疫情之後均按照疾管署的要求，入院都一定進行快篩，這次在院內發生確診案例之後，都對同病房的病人進行管制「只出不入」，暫時不入住新病人。

台東馬偕表示，為避免擴散，該樓層暫時不入住新病人，也對現住病人進行觀察，萬一再發現發燒新確診個案，將依感染管制原則予以分流並通報疾管署及衛生局。

台東縣衛生局表示，針對馬偕群聚感染事件，上週五接獲院方通報住院個案發燒安排PCR採檢確診後，立刻安排同室病人及陪病者共五人採檢，有四人確診。後續擴大採檢對象總計篩檢八十二人，共十五人確診（病人七、陪病五、員工三），另有一名發燒外包清潔人員快篩陽性待PCR報告中。目前東馬依照感控管理流程，立即針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人。

台東昨加兩百七十六例，綠島新增十七例、 養護機構十六例 ，確診者中兩百四十二名戶籍或居住地分在台東、卅四名為外縣市醫院通報，從疫調結果初步推論，年齡介於零歲至九十一歲，其中一百零二例屬居隔確診，社區感染人數為一百四十人；至於綠島新增十七例，多為先前確診的幾間潛水民宿業者衍生及有一家七口親友間接觸傳染確診，全縣目前累計居隔共四千五百五十人，一千一百廿五人仍隔離中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法