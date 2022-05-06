花東基金挹注 池上穀物乾燥中心啟用

池上鄉農會穀物乾燥中心昨天舉行落成啟用典禮，台東縣長饒慶鈴（左四）、立委劉櫂豪（右六）參加。（記者陳賢義攝）

2022/05/06 05:30

縣府及立委劉櫂豪攜手爭取2700萬元 解決缺工、濕穀烘乾不及問題

〔記者陳賢義／台東報導〕解決農業缺工、濕穀烘乾不及等問題，池上鄉農會近年籌劃建置穀物乾燥中心，台東縣政府和立委劉櫂豪攜手爭取花東基金兩千七百萬元經費挹注，昨落成啟用；台東縣長饒慶鈴表示，全新的乾燥中心，除協助農民降低乾燥成本及增加收益，也讓池上米再升級；劉櫂豪則表示，非常欣慰在大家通力合作下，乾燥中心終能落成啟用，盼能幫助農民降低稻穀乾燥成本，提升品質，促進池上鄉農業發展。

降低乾燥成本 池上米再升級

劉櫂豪強調，池上鄉稻米品質優良，遠近馳名，深獲國人喜愛，為了促進稻米產業發展，鄉農會近年來積極規劃加速設備投資，包含二○一九年協助池上農會向農委會爭取稻米冷藏設備及農產品加工及冷鍊設備補助一千萬元、改善濕穀採後處理量能計畫補助兩千六百廿五萬元，並整合納入乾燥中心廠區建置，以提供農民便利的後續服務，期待在池上稻米乾燥中心落成啟用後，能促進池上稻米產業的發展，讓台東農業發展再往前邁進。

饒慶鈴表示，全縣水稻種植面積約六千兩百六十六公頃，其中池上鄉種植面積約一千五百一十四公頃，占全縣種植面積約百分之廿四．一六，在縣府等單位輔導下獲得二○二一年全國「精饌米獎」大賽中台灣有機米組及好米組冠軍，同時為發展友善慢活及有機農業，縣府輔導池上鄉稻作取得有機驗證，水稻有機驗證面積更達一百卅六．四七公頃，池上米可謂質量並重。

縣農業處長許家豪表示，乾燥中心內部設有十二噸烘乾設備十二台及卅二噸烘乾設備七台，相較原有設備的濕穀乾燥量，目前每日可處理達兩倍約八百一十二噸乾燥濕穀。此外另設有粗糠爐兩座，而低溫倉儲則增加容納三千五百公噸乾稻穀（兩百五十噸低溫稻穀儲存桶十二座及五百噸平倉冷藏庫）。

許家豪表示，藉由新增乾燥及低溫儲存設備，預期可解決目前稻穀收購調節集中烘乾及低溫儲存不足的窘境。此外，透過乾燥中心內兩座粗糠爐，將粗糠循環再生利用，取代燃油烘乾，可大幅降低烘乾成本，且燃燒後產生的炭化稻殼，可回歸稻田改善土壤，增加有機質肥料，提升農田的地力。

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