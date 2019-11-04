新創設計師時裝 名模台東走秀

台東民權日式建築園區成了時尚舞台，公東高工學生模特兒展現專業水準。（記者黃明堂攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市民權日式建築園區的歷史空間，成了最時尚的表演舞台，公東高工學生擔任素人模特兒，與專業的伊林名模走秀，展示安德烈等新創設計師的服裝作品，名模的梳妝造型都由學生執行。

由台北搬回設計師家鄉

這場跨越過去與現代的時尚秀是由文化部指導、台東文化處主辦，由設計師沙布喇．安德烈將十月九日在台北時裝週SS20原民主題秀搬回家鄉台東。前晚在日治園區的歷史空間鋪陳白色純淨大舞台，黑夜為布景，模特兒從老樹走向時尚尖端，數百人圍觀。

公東10學生同登舞台 令人驚艷

首先登場的是公東高工學生，十位素人模特兒，由學校特挑三位男模、七位女模、身高都在一百七十五公分以上，以在校所學習的美姿儀態為基礎，加上事前專業訓練，登上大舞台，走秀身段令人驚艷。

接下來的廿位伊林模特兒的專業走秀，更讓觀眾驚呼讚嘆，幕後是由公東高工時尚造型科與美髮技術科的廿五位學生們，由老師楊淑英帶隊做梳妝造型。

大手牽小手 產學聯合作品發表

安德烈從台東的部落走向國際時尚界，特別與公東高工合作，以大手牽小手的概念、產學聯合作品發表。

美髮技術科的學生林汶樺表示，妝髮的造型是經過無數次的練習到最後定妝，不斷的精進技術，還學習到幕後工作效率、團隊合作及精準掌控時間。

安德烈的設計風格融入原住民族神話故事、繡紋圖騰、幾何印花等元素，這次服裝秀也培訓了台東在地新創設計師。

公東高工家政職群鍾婷文主任表示，這次產官學的合作，提攜學時尚造型妝髮精湛技藝，也讓工藝絕美的部落婦女有發光的舞台。

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