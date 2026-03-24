衝最後一波櫻花季？ 徐漢藏匿金針山遭逮

金針山易起雲霧，近期大島櫻花期將盡，漫山櫻花實屬美麗，想不到徐漢卻在此時前來躲藏。（業者提供）

太麻里金針山近期都有民宿業者被警方頻頻關切，警方詢問可疑對象，連業者都以為可能是什麼重大詐騙集團首腦躲到山上「賞花」，「實在好雅興」，直到今天前中油煉製事業部執行長徐漢遭逮，這才發現原來警方找的正是涉貪前董座。

太麻里鄉金針山除了可以看到夏季滿山坡的金針花，春季則是處處有粉白色的大島櫻，近幾週假日吸引不少遊客上山賞花，正值花季最後一波，只是近幾日警方頻頻打聽可疑人士行蹤。

請繼續往下閱讀...

業者表示，現在民眾心裡想的重大案件，還有什麼大案子需要警方天天上門問話？「那就應該是詐騙案了吧！」想必可能就混在賞花遊客中也難以立即被辨識出。

直到徐漢落網才明白檢警要抓的另有其人，只是最近花季將盡，連業者也不管其他、趁隙帶著全家賞花。

據了解，徐漢應是躲藏在半山腰一帶的民宿，民眾表示，「莫非逃亡還能兼具賞花？」，雖此處僅一條主要道路環山上下，金針山可是連導航都常會迷路，外地警方至此「沒有被導航誤導就不錯了」，推測應是在重要路口拍攝到徐漢座車，這才鎖定在此，並多日守株待兔才順利逮人。

金針山易起雲霧，歷年來導航常在此地帶領許多遊客迷航，最後多靠警方協助脫困。（業者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法