機械自動收集綑紮稻草 稻農每公頃可多賺5千元

稻草綑紮機收集及綑紮稻草，又快又省力。（記者黃明堂攝）

2024/12/18 13:26

〔記者黃明堂／台東報導〕水稻是台灣最大宗的作物，台東縣每年產生逾6萬公噸的稻草，法令禁燒，去化問題令農民困擾。台東農改場推廣循環再利用，由綑紮車收集打包出售，可以運用到果園覆蓋等用途。估計每包40公斤重可賣100元，每公頃淨收益可達5千元。

台東縣一年兩期作1萬2千公頃的種植面積，每公頃稻穀產量6公噸計算，可產出7萬2千公噸的稻穀，同時也有等量的稻草產生，目前稻草多於採收後直接切碎，就地循環再利用，但第1、2期作之間僅有1個月的時間，2期作種植時稻草尚未完全分解，容易引發窒息病等問題，影響水稻植株生育。另外，焚燒稻草因涉及空污，農民任意焚燒會被開罰。

請繼續往下閱讀...

台東農改場今天在知本有機專區稻田舉辦觀摩會，讓農民觀看稻草綑紮車的操作過程，鼓勵農民以再利用的方式出售稻草。綑紮機類似一般的耕耘機，會自動收集捆紮稻草，比起傳統人力收運，大幅節省時間。

農改場場長陳信言說，1公頃稻田以機器收運稻草的費用是1萬元，可收集150綑各40公斤的稻草，每綑可賣100元，總共收入1萬5千元，扣掉雇用機械1萬元，可賺5千元。或許不多，但比起傳統一毛未入，甚至還要花錢去化，相當划算。

農改場研究發現，以覆蓋稻草抑制雜草，土壤有機質含量提升，每公頃土壤碳匯量也有提升，代表將空氣中溫室氣體二氧化碳存放在土壞中，且果園蓋稻草後，單株果實產量是所有處理中最高的。相較於噴除草劑或人工除草，稻草抑制雜草生長期較長，可達6個月，減少除草劑使用，並節省人力，此一模式在農業循環利用上非常具有發展潛力。

稻草綑紮機收集及綑紮稻草，又快又省力。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法