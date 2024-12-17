台東愛國蒲聯外替代道路通車 居民不再擔心颱風成孤島

台東縣愛國蒲聯外替代道路今天通車典禮。（記者黃明堂攝）

2024/12/17 14:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣大武鄉大竹村愛國蒲部落居民長期以來聯外交通需經由鄉道東67線連接台9線，但寬度不足，且每逢颱風或地震後出現落石，危及用路人安全，甚至阻斷道路使部落成為孤島，居民生活大受影響，經原民會補助進億元由縣府興建新道路，今天正式通車，居民樂見不必再擔心成為孤島。

縣府建設處說明，此次工程新建一座長65公尺、寬8公尺的橋梁，以及興闢了兩端連接道路總長371公尺，而為了使這條替代道路發揮最大功能，縣府也依對地方居民的承諾，投入共約1700萬元改善相關基礎設施，包括將新橋梁與溪蒲橋間的防汛道路全線鋪設瀝青路面，並於溪蒲橋頭處進行道路拓寬、縱坡調整、增設路燈28盞及打造綠地空間，全部工作已於113年11月如期完工。

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縣長饒慶鈴感謝原民會大力補助與各界支持，縣府也投入經費進行各項配合工作，在施工期間克服多次風災及豪大雨，順利完工通車。這條新道路的啟用，不僅解決了當地居民長期以來聯外交通的困擾，更象徵地方基礎建設的一大進展，為部落居民提供安全便利的交通保障。

愛國蒲每逢颱風豪雨，都易出現坍方落石導致聯外道路中斷的狀況，大武鄉公所及縣政府自104年起即爭取興闢更安全的替代聯外道路。期間，替代道路的規劃與施工歷經用地取得、經費問題等多重挑戰，於111年獲得原民會核定補助9980萬元辦理，並由縣府建設處接手後續工程。

饒慶鈴表示，這條替代道路的通車是各方多年努力的成果，感謝原民會的大力補助，施工期間也克服多次風災及豪大雨的考驗，凝聚多方的努力與支持，最後順利完工通車，讓愛國蒲部落的鄉親，終於有一條更安全的回家道路，未來縣府將持續關注偏鄉基礎建設，縮短城鄉差距，改善居民生活品質。

愛國蒲居民在通車典禮上表達喜悅之情，直言這條新道路讓他們終於不再擔心行路安全，回家的路更踏實、更安心。

台東縣愛國蒲聯外替代道路今天通車典禮。（記者黃明堂攝）

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