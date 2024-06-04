數度受高雄拔刀相助 台東府會報恩樂見代燒7千噸垃圾

台東焚化廠將代燒高雄市垃圾。（記者黃明堂攝）

2024/06/04 12:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠有餘裕空間可代燒外縣市垃圾，去年南投縣行文請求代燒，在台東縣議會引發爭議後，不了了之；高雄市曾代台東燒垃圾，還多次在風災中伸援，近來請求台東代燒7千噸，台東府會基於報恩，傾向同意代燒。

台東縣府日前接獲高雄市府求助代燒7千公噸垃圾，另外，台東環保局依環境部要求，向台東縣議會提案，請求台東焚化廠提供2.4萬公噸餘裕空間，供環境部調度代燒其它縣市垃圾，縣議會通過這項提案，縣府及議員均強調以互惠為前提代燒。

台東在焚化廠未啟用前，曾獲高雄市協助代燒，並以每公噸垃圾換載回1.8公噸底渣為條件。台東環保局長郭建成說，因高雄市底渣很成功的用在公共工程，因此，實際上台東未運回底渣的累計量有1.2萬公噸，高雄市府以此量換算回來，擬請台東代燒7千公噸垃圾。

高雄市除了幫台東代燒垃圾，去年海葵颱風挾帶強風暴雨重創台東，高雄市政府在市長陳其邁一聲令下，仗義支援四十一台抓斗車及運土卡車及80名人力，在台東協助復建5天，清出逾3千公噸垃圾，數年前尼伯特風災，高雄市也大力相助。

南投縣府去年面臨垃圾去化問題，向台東縣府尋求代燒，台東縣府提案請求議會同意，引起議員反對，在程序委員會即予排除；不過，面對高雄市府請求協助代燒，基於報恩，多位議員發言支持。

議員張國洲說，對於幫過台東的縣市，應該回饋幫忙，他不反對代燒高雄垃圾，但環保局應該向市民說清楚，另外，焚化廠應有嚴格的監測機制，一發現空污超標，就應停爐。

縣議員楊招信說，過去有協助過台東的縣市，可以相對給予幫助代燒，但對於其它縣市，則應暫停。鄭崗山也支持幫助對台東友善的縣市，但環保局應擴大空污監測範圍，將卑南鄉也納入。簡維國則說，基於互助而代燒是可以的，但台東環保局在啟用焚化廠時就應該說清楚，不應利用施政小技巧來一步步達成代燒目的。

環保局長郭建成說，台東縣府是由環境部逐年補助下價購焚化廠，目前還需4億多元補助，是否能獲得後續補助，環境部會以是否代燒外縣市垃圾來考量。另外，台東縣府考量焚化廠確實有代燒餘裕，但會以互惠或對等條件來考量是否代燒。

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