為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

數度受高雄拔刀相助 台東府會報恩樂見代燒7千噸垃圾

台東焚化廠將代燒高雄市垃圾。（記者黃明堂攝）

台東焚化廠將代燒高雄市垃圾。（記者黃明堂攝）

2024/06/04 12:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠有餘裕空間可代燒外縣市垃圾，去年南投縣行文請求代燒，在台東縣議會引發爭議後，不了了之；高雄市曾代台東燒垃圾，還多次在風災中伸援，近來請求台東代燒7千噸，台東府會基於報恩，傾向同意代燒。

台東縣府日前接獲高雄市府求助代燒7千公噸垃圾，另外，台東環保局依環境部要求，向台東縣議會提案，請求台東焚化廠提供2.4萬公噸餘裕空間，供環境部調度代燒其它縣市垃圾，縣議會通過這項提案，縣府及議員均強調以互惠為前提代燒。

台東在焚化廠未啟用前，曾獲高雄市協助代燒，並以每公噸垃圾換載回1.8公噸底渣為條件。台東環保局長郭建成說，因高雄市底渣很成功的用在公共工程，因此，實際上台東未運回底渣的累計量有1.2萬公噸，高雄市府以此量換算回來，擬請台東代燒7千公噸垃圾。

高雄市除了幫台東代燒垃圾，去年海葵颱風挾帶強風暴雨重創台東，高雄市政府在市長陳其邁一聲令下，仗義支援四十一台抓斗車及運土卡車及80名人力，在台東協助復建5天，清出逾3千公噸垃圾，數年前尼伯特風災，高雄市也大力相助。

南投縣府去年面臨垃圾去化問題，向台東縣府尋求代燒，台東縣府提案請求議會同意，引起議員反對，在程序委員會即予排除；不過，面對高雄市府請求協助代燒，基於報恩，多位議員發言支持。

議員張國洲說，對於幫過台東的縣市，應該回饋幫忙，他不反對代燒高雄垃圾，但環保局應該向市民說清楚，另外，焚化廠應有嚴格的監測機制，一發現空污超標，就應停爐。

縣議員楊招信說，過去有協助過台東的縣市，可以相對給予幫助代燒，但對於其它縣市，則應暫停。鄭崗山也支持幫助對台東友善的縣市，但環保局應擴大空污監測範圍，將卑南鄉也納入。簡維國則說，基於互助而代燒是可以的，但台東環保局在啟用焚化廠時就應該說清楚，不應利用施政小技巧來一步步達成代燒目的。

環保局長郭建成說，台東縣府是由環境部逐年補助下價購焚化廠，目前還需4億多元補助，是否能獲得後續補助，環境部會以是否代燒外縣市垃圾來考量。另外，台東縣府考量焚化廠確實有代燒餘裕，但會以互惠或對等條件來考量是否代燒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東縣焚化廠完成試俥測試 優先解決離島垃圾困境
2022/06/07 09:28

台東縣焚化廠完成試俥測試 優先解決離島垃圾困境
東縣焚化廠污染物排放合格 環局：後續工程驗收即進入試營運
2022/07/06 14:25

東縣焚化廠污染物排放合格 環局：後續工程驗收即進入試營運

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
東縣編列發展補助 推動焚化廠周邊鄰里公共建設
2022/01/18 13:56

東縣編列發展補助 推動焚化廠周邊鄰里公共建設
台東焚化廠污染值屢見超標卻硬拗 縣議會組專案小組調查
2024/03/15 13:02

台東焚化廠污染值屢見超標卻硬拗 縣議會組專案小組調查

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
台東焚化廠空污看板被抓包數值超標 議員促停爐檢修
2023/12/13 17:05

台東焚化廠空污看板被抓包數值超標 議員促停爐檢修
臺東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播