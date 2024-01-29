月存1萬 新北市民黃承志買第2輛復康巴士捐東基一粒麥子基金會

新北市民黃承志（左）與家人一起送愛到台東，並在捐贈的復康巴士前開心合影。（記者黃明堂攝）

2024/01/29 13:18

〔記者黃明堂／台東報導〕51歲新北市民黃承志17年前目睹坐輪椅長者攔不到計程車的困境，發願每月存1萬元捐復康巴士。繼10年前在新北市捐出人生的第1輛後，今天捐第2輛復康巴士給一粒麥子基金會，增加失能長者或身障者就醫、就養的便利性。

黃承志表示，一個願望可以持續17年，最初是深刻感受身障者的「行」不便，當年的復康巴士也不如現在普及，於是以個人之力捐車給新北市政府。之後，看見了台東愛心菜販陳樹菊的大愛而感動不已，因此督促自己愛心也要持之以恆，並對自己許了「下一個10年再捐復康巴士」的願望。無奈存錢的速度趕不及物價飛漲，3位姊姊及親友知道「10年之約」後響應贊助，達成再次捐車願望。

黃承志今日上午特地偕同母親陳寶貴及姊姊等家人到台東參加捐贈儀式，黃承志說，三姊是東基公益的長期捐者，因而知道台東有復康巴士需求，與家人討論後，決定將自己與親友的這份愛心送到台東。復康巴士以母親的名字命名為「寶貴號」，另捐HUR擴胸訓練機也署名為母親捐贈。

東基公益總執行長呂信雄感謝黃承志及其親友對東基公益伙伴的愛心，並表示因為這份持續17年的願望及家人、親友的支持，幫助了住在台東偏鄉且有交通接送需求的失能長者或身心障礙者行無礙；也使迦南護理之家住民有更多元的肌力訓練，以維持身心功能或延緩肌力退化，一份愛讓兩個機構的服務對象同時受惠。

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