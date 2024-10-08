蔣施政主軸 北市定調安全、運動、未來之都

市議會昨日進行市長施政報告及備詢，市長蔣萬安（右二）率市府局處首長列席。（記者方賓照攝）

2024/10/08 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議會已開議，市長蔣萬安昨下午率市府團隊赴議會進行施政報告，並以安全之都、運動之都、未來之都為主軸進行，表示將實踐「永續共榮 希望首都」施政願景。

安全之都包括治安、社安、居安、道安、食安等部分，蔣萬安表示，今年是台北市交通安全年，截至九月底行人死傷已降低十五％；社會安全網增列「社宅關懷網」，各局處也組成八大安全網絡協助住戶；針對幼兒園違法行為也提出十大精進措施。市府也修正疑似食品中毒處理作業流程，強化通報機制。

運動之都方面，市府除會在北士科打造「國際級羽球館」，也規劃未來六年布建九座躍動館，躍動館新生館已在七月中動土典禮，預計明年完工。台北大巨蛋也在八月通過消防安全中心基金會防火逃生安全加強驗證，並於日前舉行雙十晚會，有兩萬人共襄盛舉，年底藝人周杰倫、張惠妹也會舉辦演唱會。

未來之都方面，市府訂定台北市政府使用人工智慧作業指引，更推動五年十億元智慧城市創新競爭型預算，鼓勵各機關導入AI。目前市民高架道路已有AI交通事件偵測設備，運動影像辨識與大數據快速分析車流，預告壅塞、事故、違停，建國高架橋今年底也會建置。十月起，1999也導入AI語音即時轉文字功能。

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