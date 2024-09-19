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    首頁　>　臺北市

    北市殯葬處前副處長 涉貪遭彈劾

    2024/09/19 05:30

    王文秀向廠商索賄10萬至百萬 前處長洪進達對部屬督導不周 也被彈劾移送懲戒法院

    〔記者方瑋立、何玉華／綜合報導〕台北市殯葬管理處前副處長王文秀於在職期間，多次利用職務收受廠商巨額賄款，去年五月遭北檢起訴。監察院昨公告通過針對王文秀及前處長洪進達彈劾案，已移送懲戒法院審理。台北市殯葬處表示，本案已移懲戒法院審理，將視懲戒法院審理情形及公務員懲戒法相關規定辦理。

    北市：視懲戒相關規定辦理

    監察院公告通過監委蔡崇義、王麗珍、張菊芳提案，針對王文秀在擔任副處長期間罔顧法紀，多次向特定廠商索賄後洩露機密採購資訊，暗助得標，每次收取金額自新台幣十萬至一百萬元不等，違失情節嚴重，予以彈劾。

    據調查，王文秀於「一一○年台北市聯合奠祭禮廳布置等勞務採購案」中，透過不法程序將特定廠商評為最高分順利得標，廠商不法獲利達新台幣一千二百二十萬元，此外，王也洩露其他多項採購案機密，索賄後暗助特定廠商得標，並於「寶相閣生命紀念館申請案」中，收受賄款協助廠商刪除遭駁回之公文內容，後續又向廠商期約一百萬元賄款當「門神」，確保該申請案順利補正及核准通過。

    王涉犯財產來源不明罪

    監院指出，王文秀不僅涉嫌圖利和收賄，更嚴重破壞採購制度公平，違失情節重大，同時也無法合理說明其財產來源，涉犯「財產來源不明罪」。

    另外，監院認為，洪進達對部屬違法行為監督不周，尤其部分王文秀收賄案件是由洪所決行，洪卻疏於注意相關採購行政程序，也未察覺機關內職員與業者過從甚密，乃至任意洩密等違法行為，足見殯葬處管理鬆散，以及明顯怠忽職守之違失，因此同樣對洪提案彈劾。

    對此，審查委員施錦芳則附具決定不成立意見書指出，以「督導不周」作為彈劾洪之理由是否充分尚有疑義，但監院審查委員會最終仍分別以十三比○、十二比一通過王文秀、洪進達二人彈劾案，依「憲法」及「監察法」規定，移送懲戒法院審理。

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